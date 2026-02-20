Por qué "Paco" Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

Consagrado como uno referente vitivinícola nacional, "Paco" encontró en la fruta de Los Zazos, en Amaicha del Valle, la materia prima para sus creaciones más personales de Francisco Puga y Familia. Allí nació L'Amitié ("La amistad", en francés), un vino que sumó 93 puntos Atkin. "Soy un creador sin nombre", dice a LA GACETA, y revela el origen del nombre: "Quería celebrar la amistad, el único sentimiento puro. Fue el primer producto con el que dije: hay que relajar el vino calchaquí". Buscaba un perfil más tomable, cercano a la Borgoña, donde pudo estudiar y trabajar. En el suelo tucumano encontró algo distinto: "Me impactó el perfil, algo totalmente diferente". Para llegar a ese estilo, usó racimo entero, técnica que aporta "herbalidad y vitalidad". Su balance final: "Al Malbec calchaquí le faltaba la elegancia del Cabernet Franc y la vivacidad del Merlot".