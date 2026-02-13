Disfraces prohibidos y bailes en tiempos de guerra: así era el carnaval en Tucumán

Si nos ponemos a hurgar en los recuerdos colectivos, es posible que los de algunas personas deriven hacia los juegos con agua en las calles que los vieron crecer; los de otros, hacia aquellos corsos que constituyen una síntesis curiosa y nativa entre la murga rioplatense y las comparsas cariocas. También habrá quienes se remitan a los bailes multitudinarios bajo los tinglados de chapa ardiente de los clubes -donde en algún momento impreciso empezó a imponerse la barbarie de la pintura- y no faltarán las memorias de los que vivieron celebraciones criollas, posiblemente en el campo o en el cerro, con guitarra, algún violín, jinetes diestros, harina y albahaca. Estamos hablando, claro, del carnaval. Y a la luz de los espectaculares y masivos festejos en Jujuy, que hoy atraen a miles y miles de celebrantes, da la impresión de que en Tucumán se han ido diluyendo. Sin embargo, estas celebraciones cuentan una larga historia vernácula que hoy, a las puertas del fin de semana largo, vale la pena repasar.