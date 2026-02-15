Familia arraigada: Pedro Alurralde, figura señera

Últimos años

Pero ya los años le pesaban y empezó apartarse del primer plano político. Prefería disfrutar las reuniones con los amigos, en la rueda del Club Social, el cual presidió. Recuerda el doctor José Ignacio Aráoz que allí desplegaba sus “ recuerdos anecdóticos”, que empezaban en los tiempos de ese Acuerdo de San Nicolás que vio cristalizar, de niño, en la casa de sus padres. En un articulo del diario LA GACETA, en 1917, el cronista señalaba que Alurralde “aun conservaba su vieja afición a los debates de la prensa, habiendo colaborado con el diario durante el último período electoral, con todas sus energías de los mejores años”. Y aún tuvo la energía suficiente para asumir, en 1915, la responsabilidad de ser el primer presidente de la Caja Popular de Ahorros. Organizó entonces los sorteos iniciales de certificados y la emisión de las libretas de ahorro, en lo que sería el último de sus muchos servicios públicos.