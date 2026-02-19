EN VIVO Cómo impacta el paro general de la CGT, a horas de una nueva sesión en Diputados para tratar la Reforma laboral
El "Munibus" de Yerba Buena mantiene su servicio pese al paro general
A diferencia de las líneas interurbanas y urbanas afectadas por el paro, el "Munibus" continúa con su cronograma habitual, conectando los principales barrios y puntos estratégicos del municipio.
Corte parcial del puente Lucas Córdoba
Agrupaciones de izquierda realizaron este jueves un corte parcial en el puente Lucas Córdoba, en el marco de la jornada nacional de protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida afecta media calzada y se extenderá, según informaron los organizadores, hasta cerca del mediodía.
Sin fútbol por el paro general: cuándo juega Atlético
La protesta también impactará en el calendario deportivo. La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) confirmó su adhesión al paro general, lo que derivó en la suspensión de partidos de la Liga Profesional debido a la imposibilidad de garantizar el personal necesario para los encuentros.
Uno de los compromisos postergados es el que debían disputar Atlético Tucumán e Instituto, programado para hoy a las 19.30 en el estadio Monumental “Presidente Perón” de Córdoba. El encuentro fue reprogramado para mañana, dado que el plantel tucumano ya se encuentra en “La Docta” y el calendario del Torneo Apertura 2026 no tendrá pausas por la cita mundialista de mitad de año.
Los trabajadores se movilizarán en Tucumán
Las movilizaciones se realizarán desde distintos puntos de la capital tucumana y confluirán a las 11 en la plaza Independencia. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, marcharán desde las 9 desde el puente Lucas Córdoba, mientras que gremios como Adiunt y Sitas lo harán desde plaza Yrigoyen. También adhieren la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (Apunt), con paro sin asistencia a los lugares de trabajo.
Sin transporte pero con mucho tráfico en los accesos a la ciudad
En Tucumán, UTA anunció la adhesión total lo que dejó sin servicio de colectivos a toda la provincia. “No vamos a circular por el acatamiento del paro porque no estamos de acuerdo con las modificaciones que se hicieron”, sostuvo el secretario general César González en una entrevista con LG Play.
Esta mañana, las calles de la capital tucumana mostraron mucho tráfico, debido a que miles de trabajadores debieron buscar alternativas para trasladarse ante la medida de fuerza.
Lo que tenés que saber
A partir de la medianoche rige el paro general convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral que hoy será debatida en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza impacta en múltiples actividades y cuenta con la adhesión de gremios del transporte, entidades bancarias y comercios.