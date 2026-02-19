Secciones
En Vivo Economía

EN VIVO Cómo impacta el paro general de la CGT, a horas de una nueva sesión en Diputados para tratar la Reforma laboral

EN VIVO Cómo impacta el paro general de la CGT, a horas de una nueva sesión en Diputados para tratar la Reforma laboral ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

La medida de fuerza se extenderá por 24 horas y afecta al transporte, la admiistración, la atención en los bancos. El debate en la Cámara está previsto desde las 14.

Hace 1 Hs
10:53 hs

El "Munibus" de Yerba Buena mantiene su servicio pese al paro general

A diferencia de las líneas interurbanas y urbanas afectadas por el paro, el "Munibus" continúa con su cronograma habitual, conectando los principales barrios y puntos estratégicos del municipio. 

10:36 hs

Corte parcial del puente Lucas Córdoba

Agrupaciones de izquierda realizaron este jueves un corte parcial en el puente Lucas Córdoba, en el marco de la jornada nacional de protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida afecta media calzada y se extenderá, según informaron los organizadores, hasta cerca del mediodía.

09:12 hs

Sin fútbol por el paro general: cuándo juega Atlético

La protesta también impactará en el calendario deportivo. La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) confirmó su adhesión al paro general, lo que derivó en la suspensión de partidos de la Liga Profesional debido a la imposibilidad de garantizar el personal necesario para los encuentros.

Uno de los compromisos postergados es el que debían disputar Atlético Tucumán e Instituto, programado para hoy a las 19.30 en el estadio Monumental “Presidente Perón” de Córdoba. El encuentro fue reprogramado para mañana, dado que el plantel tucumano ya se encuentra en “La Docta” y el calendario del Torneo Apertura 2026 no tendrá pausas por la cita mundialista de mitad de año.

08:59 hs

Los trabajadores se movilizarán en Tucumán

Las movilizaciones se realizarán desde distintos puntos de la capital tucumana y confluirán a las 11 en la plaza Independencia. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, marcharán desde las 9 desde el puente Lucas Córdoba, mientras que gremios como Adiunt y Sitas lo harán desde plaza Yrigoyen. También adhieren la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (Apunt), con paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

08:12 hs

Sin transporte pero con mucho tráfico en los accesos a la ciudad

En Tucumán, UTA anunció la adhesión total lo que dejó sin servicio de colectivos a toda la provincia. “No vamos a circular por el acatamiento del paro porque no estamos de acuerdo con las modificaciones que se hicieron”, sostuvo el secretario general César González en una entrevista con LG Play.

Esta mañana, las calles de la capital tucumana mostraron mucho tráfico, debido a que miles de trabajadores debieron buscar alternativas para trasladarse ante la medida de fuerza.

Lo que tenés que saber

A partir de la medianoche rige el paro general convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral que hoy será debatida en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza impacta en múltiples actividades y cuenta con la adhesión de gremios del transporte, entidades bancarias y comercios.

Temas Partido ObreroJuan Domingo PerónConfederación General del TrabajoNoLiga ProfesionalAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Yerba Buena: el Munibus mantiene su servicio habitual pese al paro general de la CGT

Yerba Buena: el "Munibus" mantiene su servicio habitual pese al paro general de la CGT

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Más Noticias
Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Carne vacuna: están caros hasta los cortes “baratos”

Carne vacuna: están caros hasta los cortes “baratos”

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

En el Gobierno creen que las posibilidades de revertir el cierre de Fate son casi nulas

En el Gobierno creen que las posibilidades de revertir el cierre de Fate son casi nulas

Comentarios