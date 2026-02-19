EN VIVO Cómo impacta el paro general de la CGT, a horas de una nueva sesión en Diputados para tratar la Reforma laboral

09:12 hs

Sin fútbol por el paro general: cuándo juega Atlético

La protesta también impactará en el calendario deportivo. La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) confirmó su adhesión al paro general, lo que derivó en la suspensión de partidos de la Liga Profesional debido a la imposibilidad de garantizar el personal necesario para los encuentros.

Uno de los compromisos postergados es el que debían disputar Atlético Tucumán e Instituto, programado para hoy a las 19.30 en el estadio Monumental “Presidente Perón” de Córdoba. El encuentro fue reprogramado para mañana, dado que el plantel tucumano ya se encuentra en “La Docta” y el calendario del Torneo Apertura 2026 no tendrá pausas por la cita mundialista de mitad de año.