Yerba Buena: el "Munibus" mantiene su servicio habitual pese al paro general de la CGT

A diferencia de las líneas interurbanas y urbanas afectadas por el paro, el "Munibus" continúa con su cronograma habitual, conectando los principales barrios y puntos estratégicos del municipio. Desde la intendencia destacaron que la flota no solo garantiza la conectividad, sino que lo hace con estándares de confort, ya que las unidades están equipadas con aire acondicionado, conexión WiFi y puertos USB para la carga de dispositivos móviles.