Yerba Buena: el "Munibus" mantiene su servicio habitual pese al paro general de la CGT

Ante el clima de incertidumbre generado por el paro general de la CGT, la Municipalidad de Yerba Buena confirmó a los vecinos que el servicio del "Munibus" funciona con total normalidad. La aclaración surgió tras las numerosas consultas recibidas por parte de usuarios que dependen de ese sistema para movilizarse dentro de la "Ciudad Jardín".
A diferencia de las líneas interurbanas y urbanas afectadas por el paro, el "Munibus" continúa con su cronograma habitual, conectando los principales barrios y puntos estratégicos del municipio. Desde la intendencia destacaron que la flota no solo garantiza la conectividad, sino que lo hace con estándares de confort, ya que las unidades están equipadas con aire acondicionado, conexión WiFi y puertos USB para la carga de dispositivos móviles.
Tecnología y horarios
Uno de los puntos clave para los vecinos en días de complicaciones en el transporte es la previsibilidad. En este sentido, recordaron que el recorrido de las unidades puede seguirse en tiempo real a través de la aplicación "Yerba Buena Digital", lo que permite a los pasajeros saber con exactitud cuánto falta para que el coche llegue a la parada.
Cronograma de circulación:
-Lunes a viernes: de 6.45 a 23.
-Sábados: de 9 a 14.
-Feriados: de 8 a 20.
Desde el municipio informaron además que el servicio solo se interrumpe de manera total cuatro días al año: el 1 de mayo, 9 de julio, 25 de diciembre y 1 de enero. Por lo tanto, durante la jornada de hoy, el servicio seguirá recorriendo las calles de la ciudad de manera regular.