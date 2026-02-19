Secciones
Política

Yerba Buena: el "Munibus" mantiene su servicio habitual pese al paro general de la CGT

El sistema de transporte municipal recorre los barrios y puntos estratégicos de la ciudad sin interrupciones.

El servicio de minibus en Yerba Buena funciona normalmente. El servicio de minibus en Yerba Buena funciona normalmente.
Hace 2 Hs

Ante el clima de incertidumbre generado por el paro general de la CGT, la Municipalidad de Yerba Buena confirmó a los vecinos que el servicio del "Munibus" funciona con total normalidad. La aclaración surgió tras las numerosas consultas recibidas por parte de usuarios que dependen de ese sistema para movilizarse dentro de la "Ciudad Jardín".

A diferencia de las líneas interurbanas y urbanas afectadas por el paro, el "Munibus" continúa con su cronograma habitual, conectando los principales barrios y puntos estratégicos del municipio. Desde la intendencia destacaron que la flota no solo garantiza la conectividad, sino que lo hace con estándares de confort, ya que las unidades están equipadas con aire acondicionado, conexión WiFi y puertos USB para la carga de dispositivos móviles.

Tecnología y horarios

Uno de los puntos clave para los vecinos en días de complicaciones en el transporte es la previsibilidad. En este sentido, recordaron que el recorrido de las unidades puede seguirse en tiempo real a través de la aplicación "Yerba Buena Digital", lo que permite a los pasajeros saber con exactitud cuánto falta para que el coche llegue a la parada.

Cronograma de circulación:

-Lunes a viernes: de 6.45 a 23.

-Sábados: de 9 a 14.

-Feriados: de 8 a 20.

Desde el municipio informaron además que el servicio solo se interrumpe de manera total cuatro días al año: el 1 de mayo, 9 de julio, 25 de diciembre y 1 de enero. Por lo tanto, durante la jornada de hoy, el servicio seguirá recorriendo las calles de la ciudad de manera regular.

Temas TucumánYerba BuenaMunicipalidad de Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Vivo
EN VIVO Cómo impacta el paro general de la CGT, a horas de una nueva sesión en Diputados para tratar la Reforma laboral

EN VIVO Cómo impacta el paro general de la CGT, a horas de una nueva sesión en Diputados para tratar la Reforma laboral

Paro general: ¿qué pasará con los vuelos?

Paro general: ¿qué pasará con los vuelos?

Yerba Buena: así quedó el cronograma de los servicios municipales durante el fin de semana largo

Yerba Buena: así quedó el cronograma de los servicios municipales durante el fin de semana largo

Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
2

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
3

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
4

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
5

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión
6

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Más Noticias
Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Elección del Defensor del Pueblo: avanza el cronograma en la Legislatura

Elección del Defensor del Pueblo: avanza el cronograma en la Legislatura

Comentarios