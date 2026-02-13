Secciones
Yerba Buena: así quedó el cronograma de los servicios municipales durante el fin de semana largo

Si vivís en la "Ciudad Jardín", agendá cómo funcionarán los servicios municipales durante los feriados de Carnaval.

Hace 1 Hs

Con motivo de los festejos de Carnaval, la Municipalidad de Yerba Buena informó el cronograma de servicios que regirá desde el sábado 14 hasta el martes 17. Se recuerda a los vecinos que pueden gestionar reclamos y pedidos a través de la app "Yerba Buena Digital" (disponible en iOS y Android).

A continuación, se detallan cómo funcionarán los servicios en esta ciudad durante estos días.

Sábado 14

* Recolección domiciliaria: normal
* Carrillo: solo guardias
* Administración: sin atención.
* Munibús: normal.
* Seguridad: normal.
* Tránsito: normal.
* Cementerio Municipal: atención con guardia de 8 a 19.

Domingo 15

* Recolección domiciliaria: normal.
* Carrillo: solo de guardia.
* Administración: sin atención.
* Munibús: sin servicio.
* Seguridad: normal.
* Tránsito: normal.
* Cementerio Municipal: atención con guardia de 8 a 19.

Lunes 16

* Recolección domiciliaria: normal
* Carrillo: solo de guardias.
* Administración: sin atención.
* Munibús: reducido.
* Seguridad: normal.
* Tránsito: normal.
*Cementerio Municipal: atención con guardia de 8 a 19.

Martes 17

* Recolección domiciliaria: normal.
* Carrillo: solo guardias.
* Administración: sin atención.
* Munibús: reducido.
* Seguridad: normal.
* Tránsito: normal.
* Cementerio Municipal: atención con guardia de 8 a 19.

