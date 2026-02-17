Secciones
¿Qué dijo Prestianni luego de la denuncia por insultos racistas contra Vini?

El juvenil argentino del Benfica quedó en el ojo de la tormenta tras el cruce con el brasileño.

17 Febrero 2026

Gianluca Prestianni, el joven talento argentino del Benfica, rompió el silencio tras ser acusado de proferir insultos racistas contra Vinícius Jr. y ofreció su versión de los hechos, alegando una confusión en la calentura del partido en el que conjunto portugués cayó por la mínima ante Real Madrid.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", afirmó el ex Vélez a través de un comunicado publicado en Instagram.

Prestianni buscó desmarcarse de las graves acusaciones que podrían costarle una dura sanción por parte de la UEFA, pero también contraatacó señalando el comportamiento del plantel rival: "Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

La tensión estalló a los 50 minutos de juego. Tras abrir el marcador con un derechazo y celebrar con un baile frente a la tribuna del Estadio da Luz, lo que le valió una amarilla del árbitro francés François Letexier, Vinícius encaró a los rivales. En ese momento, las cámaras captaron a Prestianni tapándose la boca con la camiseta para decirle algo al brasileño. El ex Flamengo reaccionó de inmediato, señalando al argentino y acusándolo ante el juez de haberle dicho "mono".

La condena del vestuario "Merengue"

A pesar de la desmentida de Prestianni, los referentes del Real Madrid fueron tajantes. Aurélien Tchouaméni reveló en zona mixta que el propio argentino habría intentado justificar sus dichos en el campo alegando que usó otro tipo de insulto. "Luego el chico dijo que no ha dicho nada, que ha dicho 'maricón', da igual. Esto no puede pasar", soltó el francés con indignación.

Por su parte, Kylian Mbappé fue el más duro contra el argentino. El astro galo aseguró que increpó a Prestianni al grito de "eres un puto racista" y pidió medidas ejemplares: "Este no merece jugar más la Champions League. Hemos pensado en salir de la cancha".

En la misma línea se manifestó el uruguayo Federico Valverde, quien apuntó al gesto de ocultar los labios: "Si te tapás la boca para decir algo es porque estás diciendo algo que no está bien".

Tras el encuentro, Vinícius emitió un fuerte comunicado sin nombrar directamente a Prestianni, pero haciendo clara alusión al episodio. "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos", sentenció el brasileño.

"No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria, pero es necesario", concluyó la figura del Madrid, dejando abierta una polémica que seguramente tendrá repercusiones en los escritorios de la UEFA.

