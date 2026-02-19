Secciones
DeportesFútbol

“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

Sus frases surgieron tras la denuncia de Vinícius Júnior contra el argentino de Benfica y provocaron un fuerte rechazo en el mundo del fútbol y en redes sociales.

CONTROVERSIA. Chilavert generó una fuerte repercusión tras sus declaraciones sobre el caso que involucra a Prestianni y Vinicius. CONTROVERSIA. Chilavert generó una fuerte repercusión tras sus declaraciones sobre el caso que involucra a Prestianni y Vinicius.
Hace 3 Hs

El cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League sigue generando repercusiones. A las acusaciones del delantero brasileño, que denunció haber recibido un insulto racista, se sumó la voz de José Luis Chilavert. El histórico exarquero paraguayo salió a respaldar al futbolista argentino, pero lo hizo con expresiones que provocaron indignación y rechazo.

Todo comenzó en el estadio Da Luz, en Lisboa. Tras convertir un gol para el triunfo del Real Madrid, Vinicius celebró cerca de los hinchas locales. La reacción fue inmediata. En medio de la tensión, Prestianni se tapó la boca con la camiseta y le dijo algo que no pudo ser confirmado públicamente. El brasileño denunció que lo llamó “mono”, el árbitro activó el protocolo antirracismo y el episodio quedó bajo investigación.

La situación generó reacciones en todo el mundo del fútbol. Kylian Mbappé respaldó a su compañero y cuestionó al argentino, mientras que Benfica y Real Madrid emitieron comunicados y la FIFA tomó intervención. En ese marco, Chilavert decidió expresar su postura y dejó frases que generaron un fuerte repudio.

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex capitán de la selección paraguaya aseguró que apoyaba al futbolista argentino. “Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos”, afirmó. También sostuvo que, según su visión, el delantero del Real Madrid había provocado previamente al juvenil del Benfica.

Sin embargo, sus declaraciones escalaron rápidamente cuando se refirió a Mbappé. “¿Qué puede decir? Habla de valores y vive con un travesti. No es normal que un hombre viva con un travesti, para eso hay una mujer”, lanzó. Sus palabras generaron incomodidad incluso entre los periodistas que lo entrevistaban y provocaron una ola de críticas en redes sociales.

Chilavert también cuestionó el reclamo de Vinícius ante el árbitro y relativizó la gravedad del episodio. Recordó que durante su carrera recibió insultos discriminatorios y sostuvo que el fútbol cambió con la exposición mediática. “El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron micrófonos y cámaras, el fútbol está amariconado”, afirmó.

Además, el ex arquero defendió la postura del Benfica y pidió que el argentino sea protegido. Consideró que no debería recibir sanciones y criticó el respaldo que varios referentes del fútbol europeo le brindaron al delantero brasileño. También puso en duda la versión del atacante del Real Madrid y cuestionó el alcance de las denuncias por discriminación.

Temas MadridBrasilFranciaReal MadridPortugalBenficaJosé Luis ChilavertChampions League
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en la Champions League: Vinícius y el Real Madrid acusaron de racismo a Gianluca Prestianni

Escándalo en la Champions League: Vinícius y el Real Madrid acusaron de racismo a Gianluca Prestianni

¿Qué dijo Prestianni luego de la denuncia por insultos racistas contra Vini?

¿Qué dijo Prestianni luego de la denuncia por insultos racistas contra Vini?

“Los racistas son cobardes”: el dardo de Vinícius Júnior a Gianluca Prestianni tras el Benfica-Real Madrid

“Los racistas son cobardes”: el dardo de Vinícius Júnior a Gianluca Prestianni tras el Benfica-Real Madrid

Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
2

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
3

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
4

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
5

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión
6

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Más Noticias
Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Comentarios