“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

Todo comenzó en el estadio Da Luz, en Lisboa. Tras convertir un gol para el triunfo del Real Madrid, Vinicius celebró cerca de los hinchas locales. La reacción fue inmediata. En medio de la tensión, Prestianni se tapó la boca con la camiseta y le dijo algo que no pudo ser confirmado públicamente. El brasileño denunció que lo llamó “mono”, el árbitro activó el protocolo antirracismo y el episodio quedó bajo investigación.