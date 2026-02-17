Escándalo en la Champions League: Vinícius y el Real Madrid acusaron de racismo a Gianluca Prestianni

El partido de ida de los dieciseisavos de final entre Benfica y Real Madrid quedó en un segundo plano tras el grave incidente ocurrido entre el brasileño Vinícius y Gianluca Prestianni. Todo nació tras el festejo del gol del ex Flamengo, donde encaró a la tribuna portuguesa con gestos de burla, lo que desencadenó un tumulto entre los futbolistas de ambos equipos. El clima de hostilidad escaló rápidamente en pleno campo de juego, al punto que Kylian Mbappé increpó directamente al volante argentino al grito de "eres un puto racista". Tras el encuentro, el astro francés fue tajante al declarar que este tipo de comportamientos no pueden aceptarse en la mejor competición de Europa: "Este no merece jugar más la Champions League. Hemos pensado en salir de la cancha", sentenció el delantero, subrayando el malestar de un plantel que estuvo a punto de abandonar el partido.