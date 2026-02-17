Escándalo en la Champions League: Vinícius y el Real Madrid acusaron de racismo a Gianluca Prestianni
Los protagonistas rompieron el silencio luego de una noche de tensión en la máxima competencia europea, donde el brasileño, Kylian Mbappé y el resto de sus compañeros denunciaron insultos discriminatorios por parte del juvenil argentino durante el duelo ante Benfica.
El partido de ida de los dieciseisavos de final entre Benfica y Real Madrid quedó en un segundo plano tras el grave incidente ocurrido entre el brasileño Vinícius y Gianluca Prestianni. Todo nació tras el festejo del gol del ex Flamengo, donde encaró a la tribuna portuguesa con gestos de burla, lo que desencadenó un tumulto entre los futbolistas de ambos equipos. El clima de hostilidad escaló rápidamente en pleno campo de juego, al punto que Kylian Mbappé increpó directamente al volante argentino al grito de "eres un puto racista". Tras el encuentro, el astro francés fue tajante al declarar que este tipo de comportamientos no pueden aceptarse en la mejor competición de Europa: "Este no merece jugar más la Champions League. Hemos pensado en salir de la cancha", sentenció el delantero, subrayando el malestar de un plantel que estuvo a punto de abandonar el partido.
El respaldo de los jugadores del Real Madrid hacia el brasileño fue unánime. Federico Valverde lamentó lo sucedido y señaló un detalle que para él deja todo claro: "Si te tapás la boca para decir algo es porque estás diciendo algo que no está bien". Por su parte, Aurélien Tchouaméni reveló la gravedad de lo que Vini les transmitió en el vestuario, asegurando que el juvenil de Benfica lo llamó "mono". El volante francés también desestimó la supuesta defensa de Prestianni, quien habría alegado haber utilizado un insulto homofóbico en su lugar: "Luego el chico dijo que no ha dicho nada, que ha dicho 'maricón', da igual. Esto no puede pasar", soltó con indignación en la zona mixta.
Desde el bando portugués, la postura de José Mourinho fue mucho más ambigua y sumó un nuevo foco de conflicto. El entrenador de las "Águilas" evitó tomar partido y cuestionó la actitud del brasileño al celebrar su gol. "Le dije a Vinicius: 'Marcaste un gol magnífico, ¿por qué lo celebraste así? ¿Por qué no lo celebras como Pelé o Eusébio?'", lanzó "The Special One", quien además defendió la identidad de su club al recordar que la leyenda más grande de la institución es precisamente un jugador de origen africano. Mourinho concluyó afirmando que, tras hablar con ambos, no puede dar por sentada la versión de ninguno de los dos involucrados, dejando la polémica abierta de cara a la revancha.