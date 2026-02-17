“Los racistas son cobardes”: el dardo de Vinícius Júnior a Gianluca Prestianni tras el Benfica-Real Madrid

El partido de ida del playoff de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid terminó envuelto en polémica luego de que el brasileño denunciara insultos racistas durante el encuentro disputado en Lisboa.
Interrupción y protocolo antirracismo
El delantero del conjunto español aseguró haber sido víctima de expresiones discriminatorias por parte del argentino Gianluca Prestianni, lo que motivó una breve interrupción del juego por parte del árbitro francés François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo de la UEFA.
El episodio se produjo tras el gol convertido por Vinícius a los 50 minutos. Luego de abrir el marcador con un potente remate de derecha, el atacante celebró con un baile frente a la tribuna local, lo que generó una discusión con futbolistas del Benfica y le valió una tarjeta amarilla.
Instantes después, cuando el partido se disponía a reanudarse, Vinícius se dirigió al árbitro señalando a Prestianni, quien fue captado por las cámaras cubriéndose la boca con la camiseta al momento de hablar. Según trascendió, el brasileño habría sido llamado “mono”, un insulto racista que ya ha marcado otros episodios en su carrera.
El mensaje de Vinícius
Tras el encuentro, el delantero publicó un contundente comunicado:
“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos”.
Vinícius también remarcó que no es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo:
“Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la vida de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”.
Apoyo del plantel merengue
El uruguayo Federico Valverde respaldó públicamente a su compañero y lamentó la falta de sanciones inmediatas.
“No se sabe qué le habrá dicho. Según todos los compañeros que estaban cerca escucharon algo muy feo. Muchas personas llevan peleando por esto. Vinícius, uno de ellos. Es lamentable que con tantas cámaras no pueda registrarse eso. Si te tapas la boca para decir algo… Orgullosos de Vinícius y su partidazo”, expresó.
El árbitro detuvo el juego durante algunos minutos, pero ordenó continuar el partido sin aplicar sanciones disciplinarias adicionales.
Un problema recurrente en el fútbol europeo
El caso vuelve a poner en debate el alcance de los protocolos contra el racismo en el fútbol internacional y la efectividad de los mecanismos de control. Vinícius ha sido una de las voces más firmes en denunciar actos discriminatorios en el fútbol español y europeo, y el episodio en Lisboa reaviva la discusión sobre las medidas necesarias para erradicar estas conductas.
La UEFA no informó de inmediato si abrirá un expediente disciplinario tras lo ocurrido en el estadio Da Luz.