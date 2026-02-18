Secciones
“Hay que sumar desde el inicio”: la fuerte advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras los tests en Bahréin

De cara al arranque de la temporada, el asesor ejecutivo de Alpine respaldó al argentino pero dejó en claro cuál es el objetivo en las primeras fechas del campeonato.

EXPECTATIVAS. Briatore siguió de cerca el trabajo de Colapinto en Bahréin y valoró su evolución en la pretemporada. EXPECTATIVAS. Briatore siguió de cerca el trabajo de Colapinto en Bahréin y valoró su evolución en la pretemporada.
Hace 2 Hs

La cuenta regresiva ya empezó y en Alpine lo saben. A menos de tres semanas del arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia, Flavio Briatore dejó en claro que la exigencia puertas adentro es sumar desde el inicio. El asesor ejecutivo de la escudería francesa respaldó a Franco Colapinto y a Pierre Gasly, pero también marcó el objetivo principal.

Durante la segunda y última semana de ensayos en Bahréin, el directivo italiano habló con Sky Sport y trazó el panorama que imagina para el campeonato. Considera que habrá una brecha más marcada entre los equipos y que los cuatro mejores estarán un escalón por encima. Detrás de ese grupo, Alpine apunta a dar un salto y consolidarse como el quinto equipo de la parrilla.

En ese escenario, Briatore fue claro con respecto a sus pilotos. Valoró el trabajo de Gasly en 2025, cuando fue quien sumó todos los puntos del equipo, y remarcó que esta temporada necesitan contar con dos autos competitivos. “El año pasado teníamos un piloto y un coche poco competitivo. Ahora siento que tenemos dos pilotos y debemos intentar sumar tantos puntos como sea posible en las primeras carreras”, expresó.

Colapinto completó 60 vueltas en la jornada del miércoles en Sakhir, apenas una menos que su compañero, y finalizó noveno en los tiempos, a 1s795 del mejor registro del día. El dirigente se mostró conforme con su evolución desde las primeras pruebas en Barcelona y destacó que el argentino dio un paso adelante de cara al nuevo campeonato. También recordó que el cierre de 2025 fue positivo pese a los contratiempos mecánicos.

En paralelo, Briatore se refirió al A526 y al estreno del motor Mercedes, tras el fin del proyecto con Renault. Reconoció que todavía no desplegaron toda la potencia disponible y que algunas limitaciones eran conocidas, aunque aseguró que desde Melbourne contarán con el mismo nivel que Mercedes y McLaren. Según su análisis, estarán por delante de Williams y del resto de los equipos que se ubiquen desde el séptimo puesto hacia atrás.

