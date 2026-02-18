“Hay que sumar desde el inicio”: la fuerte advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras los tests en Bahréin

La cuenta regresiva ya empezó y en Alpine lo saben. A menos de tres semanas del arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia, Flavio Briatore dejó en claro que la exigencia puertas adentro es sumar desde el inicio. El asesor ejecutivo de la escudería francesa respaldó a Franco Colapinto y a Pierre Gasly, pero también marcó el objetivo principal.
Durante la segunda y última semana de ensayos en Bahréin, el directivo italiano habló con Sky Sport y trazó el panorama que imagina para el campeonato. Considera que habrá una brecha más marcada entre los equipos y que los cuatro mejores estarán un escalón por encima. Detrás de ese grupo, Alpine apunta a dar un salto y consolidarse como el quinto equipo de la parrilla.
En ese escenario, Briatore fue claro con respecto a sus pilotos. Valoró el trabajo de Gasly en 2025, cuando fue quien sumó todos los puntos del equipo, y remarcó que esta temporada necesitan contar con dos autos competitivos. “El año pasado teníamos un piloto y un coche poco competitivo. Ahora siento que tenemos dos pilotos y debemos intentar sumar tantos puntos como sea posible en las primeras carreras”, expresó.
Colapinto completó 60 vueltas en la jornada del miércoles en Sakhir, apenas una menos que su compañero, y finalizó noveno en los tiempos, a 1s795 del mejor registro del día. El dirigente se mostró conforme con su evolución desde las primeras pruebas en Barcelona y destacó que el argentino dio un paso adelante de cara al nuevo campeonato. También recordó que el cierre de 2025 fue positivo pese a los contratiempos mecánicos.
En paralelo, Briatore se refirió al A526 y al estreno del motor Mercedes, tras el fin del proyecto con Renault. Reconoció que todavía no desplegaron toda la potencia disponible y que algunas limitaciones eran conocidas, aunque aseguró que desde Melbourne contarán con el mismo nivel que Mercedes y McLaren. Según su análisis, estarán por delante de Williams y del resto de los equipos que se ubiquen desde el séptimo puesto hacia atrás.