“Hay que sumar desde el inicio”: la fuerte advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras los tests en Bahréin

En paralelo, Briatore se refirió al A526 y al estreno del motor Mercedes, tras el fin del proyecto con Renault. Reconoció que todavía no desplegaron toda la potencia disponible y que algunas limitaciones eran conocidas, aunque aseguró que desde Melbourne contarán con el mismo nivel que Mercedes y McLaren. Según su análisis, estarán por delante de Williams y del resto de los equipos que se ubiquen desde el séptimo puesto hacia atrás.