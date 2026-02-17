“Fue complicado”: Jack Doohan se refirió al clima interno en Alpine tras su reemplazo por Franco Colapinto
El piloto australiano hizo un balance de su breve etapa como titular en la escudería francesa y reconoció que el contexto que atravesó durante esas seis carreras no fue el ideal antes de su salida de la alineación principal.
Jack Doohan rompió el silencio sobre su paso por Alpine y no esquivó el tema. Desde Bahréin, ya instalado en su nuevo rol como piloto de reserva de Haas, el australiano hizo un balance de su corta experiencia como titular en la Fórmula 1 y describió un clima interno que, según sus palabras, fue difícil de atravesar.
El piloto de 23 años disputó seis Grandes Premios con la estructura francesa antes de ser reemplazado a partir de la séptima fecha por Franco Colapinto. Aquella decisión marcó el principio del fin de su etapa en Enstone, donde permaneció como reserva hasta que finalizó su vínculo a fin de año.
“Seis carreras, como cualquier cosa, son fantásticas en la Fórmula 1. Las disfruté muchísimo. El entorno y la atmósfera fueron complicados, (pero) aún así”, expresó Doohan al recordar su experiencia como titular.
Sin profundizar en detalles internos, dejó entrever que el contexto deportivo y estructural no ayudó a su adaptación. “Y lo que vino después tampoco fue ideal. Pero lo atravesamos. Aprendí muchísimo. Tengo una base más grande desde la que crecer. Y espero que cuando pueda volver a la Fórmula 1, tome todo lo que aprendí por las malas durante ese tiempo y lo ponga en práctica”, agregó.
Su etapa en Alpine estuvo atravesada por accidentes y resultados adversos con el A525, lo que aceleró su salida de la alineación principal. Tras quedar relegado, incluso el otro piloto de reserva del equipo asumió un rol más activo en pista.
Lejos de quedarse detenido en ese capítulo, Doohan inició una nueva etapa en Haas. Allí destacó el contraste en el recibimiento y el ambiente: “Es bueno tener un nuevo comienzo y también es bueno vestir nuevos colores. Los primeros días con un equipo siempre son muy acogedores, con los brazos abiertos”, señaló. También reconoció el desafío que implica adaptarse a una estructura diferente, con nueva terminología y otra forma de trabajo.
Aun así, dejó en claro que su objetivo no es permanecer indefinidamente como suplente. “Mi objetivo es correr en la Fórmula 1. Y se me ha dado esa plataforma para intentarlo con Haas. Así que tengo muchas ganas de tratar de hacerlo”, afirmó.
Mientras evalúa alternativas para competir en otras categorías y mantenerse activo, Doohan apuesta a que la experiencia vivida, incluso en un contexto que definió como complicado, pueda convertirse en una herramienta para regresar a la parrilla en el futuro.