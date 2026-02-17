“Fue complicado”: Jack Doohan se refirió al clima interno en Alpine tras su reemplazo por Franco Colapinto

Sin profundizar en detalles internos, dejó entrever que el contexto deportivo y estructural no ayudó a su adaptación. “Y lo que vino después tampoco fue ideal. Pero lo atravesamos. Aprendí muchísimo. Tengo una base más grande desde la que crecer. Y espero que cuando pueda volver a la Fórmula 1, tome todo lo que aprendí por las malas durante ese tiempo y lo ponga en práctica”, agregó.