Reforma Laboral: LLA oficializó la eliminación del artículo 44 en el dictamen

A pocos minutos del inicio del plenario, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, oficializó que el artículo 44 de la Ley de Modernización Laboral, el cual modifica el régimen de licencias por enfermedades, será quitado del despacho. “Necesitamos una nueva ley laboral que incluya a todos los trabajadores y devuelvan los derechos que hoy no los tienen”, cargó y le habló a los bloques dialoguistas para que “apoyen en esta comisión y también en el recinto”. El dictamen comenzó a circular entre los vocales.