Reforma Laboral: LLA oficializó la eliminación del artículo 44 en el dictamen
A las 14.10 de este miércoles arrancó la reunión. Están previstas tres horas para la presentación de expositores y luego continuará el encuentro con el fin de emitir dictamen. Unión por la Patria llevó a 23 gremialistas para que formen parte del debate.
Luego del fin de semana XXL, la Cámara de Diputados retomó la actividad este miércoles, con un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, trascendental para el objetivo de máxima del oficialismo de aprobar esta misma semana el proyecto de Reforma Laboral.
En efecto, la citación que se hizo el viernes pasado, ni bien el proyecto fue girado desde el Senado, aclaraba que habrá tres horas para la exposición de invitados y que luego el encuentro continuará con el fin de emitir dictamen.
A pocos minutos del inicio del plenario, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, oficializó que el artículo 44 de la Ley de Modernización Laboral, el cual modifica el régimen de licencias por enfermedades, será quitado del despacho. “Necesitamos una nueva ley laboral que incluya a todos los trabajadores y devuelvan los derechos que hoy no los tienen”, cargó y le habló a los bloques dialoguistas para que “apoyen en esta comisión y también en el recinto”. El dictamen comenzó a circular entre los vocales.
Las negociaciones por la Modernización Laboral
El rechazo hacia la Reforma Laboral se reforzó en la agenda pública luego de la media sanción en el Senado, con un paro general convocado por la CGT para este jueves, mismo día que La Libertad Avanza apunta a debatir y tratar en el recinto la iniciativa.
Pero, además, durante el fin de semana de Carnaval, fue duramente cuestionado el artículo 44 del proyecto que dispone la reducción de las remuneraciones en caso de enfermedades no vinculadas a la actividad laboral, con una paga del salario a la mitad.
Las posiciones en contra aumentaron con el correr de las horas, e incluso con manifestaciones públicas de aliados clave para los votos, como el Pro (que ya estaba plantado en el tema de billeteras virtuales) y de Innovación Federal, con el gobernador salteño Gustavo Sáenz a la cabeza.
Tras una decisión de la Mesa Política del Gobierno se dio a conocer que se eliminará ese artículo de la iniciativa, lo cual implica una modificación y su regreso a la Cámara alta. En LLA esperan que no haya más cambios al texto, pero sectores de la oposición miran con atención sobre otros puntos, como el Fondo de Asistencia Laboral, para financiar indemnizaciones.
Con el objetivo puesto en tener la ley sancionada antes del 1ro. de marzo, para que el presidente Javier Milei pueda exhibir el logro durante la apertura de sesiones ordinarias, el oficialismo apunta a conseguir la aprobación exprés de la Reforma Laboral en Diputados en la madrugada de este viernes, para ser inmediatamente girada al Senado, donde se terminaría de tratar en una sesión el viernes 27.
Por otra parte, el clima se enrareció este miércoles con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate, por el cual desde la oposición salieron a criticar la política económica del Gobierno.