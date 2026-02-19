Tensión en la Panamericana: Gendarmería impidió un corte total de trabajadores de Fate

En un clima de fuerte fricción, trabajadores de la empresa de neumáticos FATE, junto a diversas columnas sindicales, protagonizaron esta mañana una protesta en el ramal Tigre de la Panamericana. El despliegue de la Gendarmería Nacional evitó que el bloqueo sobre la traza -a la altura de la calle Uruguay, sentido a CABA- fuera total, al cumplir con el protocolo de seguridad vigente.