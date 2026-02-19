Secciones
Tensión en la Panamericana: Gendarmería impidió un corte total de trabajadores de Fate

Cara a cara quedaron los manifestantes y las fuerzas de seguridad en el Ramal Tigre: Por ahora se frenó un intento de corte total.

Hace 1 Hs

En un clima de fuerte fricción, trabajadores de la empresa de neumáticos FATE, junto a diversas columnas sindicales, protagonizaron esta mañana una protesta en el ramal Tigre de la Panamericana. El despliegue de la Gendarmería Nacional evitó que el bloqueo sobre la traza -a la altura de la calle Uruguay, sentido a CABA- fuera total, al cumplir con el protocolo de seguridad vigente.

La movilización comenzó alrededor de las 8, cuando los manifestantes intentaron ganar la calzada principal de la autovía. Allí se toparon con un cordón de efectivos que les impidió el paso. "Existe una resolución ministerial que prohíbe el corte de vías; deben dejar la traza liberada", advirtió uno de los oficiales a cargo del operativo.

El reclamo gremial está motivado por una ola de despidos en la planta de FATE. Entre gritos y empujones, uno de los trabajadores increpó directamente al jefe del operativo. "Nos cerraron la fábrica, tengo un hijo con discapacidad y nos quedamos en la calle. No vamos a permitir este atropello", le gritó el manifestantes.

Con indignación, el operario relató que las desvinculaciones fueron notificadas por correo durante la madrugada: "Nos negamos a comer de la basura; estamos en paro activo contra esta reforma que nos esclaviza", insistió.

