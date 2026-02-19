Superávit fiscal: enero con datos positivos

El Ministerio de Economía obtuvo un superávit fiscal primario de $ 3,1 billones en enero, contra $ 3,2 billones que se habían registrado en el mismo mes de 2025 (merma real del 3%). El resultado fue sostenido en gran parte por los ingresos provenientes de la venta de represas.
Los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 1,2%. La caída de los ingresos tributarios (-8%) fue parcialmente compensada por el crecimiento de los no tributarios (+108% real), a raíz de la privatización de la gestión de las represas del Comahue. El gasto primario, por su parte, registró un descenso real interanual del 0,7%.
Temas Ministerio de Economía
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular