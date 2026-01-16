Caputo anunció que 2025 cerró con superávit fiscal y destacó dos años consecutivos de equilibrio

El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, informó este viernes que el resultado fiscal de 2025 cerró con números positivos, al registrar un superávit primario de $11,7 billones, equivalente al 1,4% del PBI, y un superávit financiero de $1,45 billones, que representó el 0,2% del producto.
Según remarcó, se trata de un desempeño fiscal que consolida la estrategia de orden de las cuentas públicas impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El titular del Palacio de Hacienda subrayó que este resultado marca un hito, ya que es la primera vez desde 2008 que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero en base caja. “El año 2025 culminó con un superávit primario de $11,76 billones y un superávit financiero de $1,45 billones”, señaló Caputo a través de la red social X, al detallar los números finales del ejercicio.
En ese marco, explicó que, en línea con la estacionalidad del gasto, durante diciembre de 2025 el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $2,87 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, lo que no impidió cerrar el año con saldo positivo acumulado.
Caputo volvió a destacar que el resultado fiscal se alcanzó cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional y remarcó que es la primera vez, desde el inicio de la serie histórica en 1993, que se logra un superávit financiero bajo esas condiciones, consignó el diario "Ámbito".
Metas con el FMI
De acuerdo con el staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) de julio pasado, tras la primera revisión del acuerdo, la meta nominal para la Argentina era alcanzar un superávit de $10,4 billones, objetivo que fue superado en aproximadamente $1,3 billones.
Ese desempeño será considerado en la próxima revisión prevista para febrero. En términos de PBI, la meta indicativa se había fijado en 1,6%, por lo que el resultado habría quedado 0,2 puntos por debajo, aunque se descuenta que será validado como cumplimiento.
Según trascendió, en el área de Finanzas se trabajaba con una meta del 1,3% del PBI, equivalente a la meta nominal original, teniendo en cuenta que, debido a una inflación del 31,5%, el PBI nominal terminó siendo más elevado que el proyectado a mediados de año.
El sector social
El ministro afirmó que el gasto primario de 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales, y aclaró que la reducción se logró “protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”. En ese sentido, detalló que el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar aumentó 43% en términos reales al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2023, pasando a cubrir el 92% de la canasta básica alimentaria, frente al 55% registrado dos años atrás.
Caputo también señaló que el superávit fiscal se alcanzó en paralelo a una reducción de impuestos que ya supera el 2,5% del PBI desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto PAÍS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación en numerosas posiciones, la reducción de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.
Asimismo, recordó que durante diciembre de 2025 se concretó una nueva reducción de derechos de exportación: dos puntos para los complejos soja, trigo y cebada, y un punto para los complejos maíz, sorgo y girasol.
Finalmente, el ministro ratificó que el ancla fiscal continúa siendo un pilar central del programa económico desde el inicio de la gestión y que este criterio quedó plasmado en el Presupuesto 2026. Según sostuvo, el orden de las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán seguir devolviendo recursos al sector privado a través de nuevas reducciones impositivas.