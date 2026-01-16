Caputo anunció que 2025 cerró con superávit fiscal y destacó dos años consecutivos de equilibrio

El sector social

El ministro afirmó que el gasto primario de 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales, y aclaró que la reducción se logró “protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”. En ese sentido, detalló que el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar aumentó 43% en términos reales al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2023, pasando a cubrir el 92% de la canasta básica alimentaria, frente al 55% registrado dos años atrás.