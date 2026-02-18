Piden informes por la situación de los semáforos en puntos clave de Tucumán

El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) presentó un pedido formal ante la Legislatura para que se informe sobre la situación de los semáforos ubicados en accesos a distintas localidades de la provincia, particularmente aquellos que generan demoras o complicaciones en la circulación vehicular.
La solicitud fue dirigida al presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, Tulio Enrique Caponio, con el objetivo de requerir información a la Dirección Provincial de Vialidad y a la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial, organismos dependientes del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.
El planteo del parlamentario apunta a semáforos instalados sobre la Ruta Provincial 301 y las rutas nacionales 9, 38 y 157, en accesos a distintas localidades donde, según el legislador, se registran embotellamientos o demoras en el tránsito. Entre los puntos mencionados figuran: San Pablo, Lules, Famaillá, Monteros, León Rouges, Villa Quinteros, Bella Vista, Simoca y San Andrés.
El pedido de informes busca establecer si los semáforos cuentan con autorización de organismos viales competentes, tal como exige la legislación vigente. También se requieren detalles sobre:
- Autorizaciones nacionales o provinciales para su instalación
- Estado actual de funcionamiento y necesidad de reparaciones o actualización de equipos.
- Existencia de estudios viales que evalúen alternativas, como pasos a distinto nivel, colectoras o derivaciones de rutas.
Proyectos, presupuestos o contrataciones destinados a mejorar la circulación en esos accesos
Acceso sur a la capital
El legislador también solicitó información específica sobre el nudo vial de acceso sur a San Miguel de Tucumán, en el cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 306, vinculado a la obra conocida como “Autopista a las Termas”. El requerimiento incluye datos sobre el grado de avance, montos asignados, empresa contratista, plazos previstos y posible fecha de reanudación de trabajos.
Según el documento, el objetivo es conocer el estado actual de las semaforizaciones en rutas provinciales y nacionales dentro del territorio tucumano para analizar eventuales soluciones que permitan mejorar la fluidez del tránsito y evitar obstáculos a la libre circulación.