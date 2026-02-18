Piden informes por la situación de los semáforos en puntos clave de Tucumán

Acceso sur a la capital

El legislador también solicitó información específica sobre el nudo vial de acceso sur a San Miguel de Tucumán, en el cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 306, vinculado a la obra conocida como “Autopista a las Termas”. El requerimiento incluye datos sobre el grado de avance, montos asignados, empresa contratista, plazos previstos y posible fecha de reanudación de trabajos.