Caos vial en Tafí del Valle: Manuel Courel denunció que los semáforos son "un castigo" para el turista

Según Courel, este problema no es aislado, sino un síntoma de un destino que está en problemas. "El valle está al límite. Lo agreden el urbanismo no planificado, los usurpadores, la basura, el tránsito y el descontrol. Por eso, vamos a presentar un proyecto en la Legislatura para que, en colaboración con la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se haga un diagnóstico y un plan para Tafí", remarcó Courel.