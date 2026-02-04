Secciones
Caos vial en Tafí del Valle: Manuel Courel denunció que los semáforos son "un castigo" para el turista

El legislador cuestionó la falta de planificación en el principal destino turístico de Tucumán.

Polémica por los semáforos en Tafí del Valle. Polémica por los semáforos en Tafí del Valle.
Hace 1 Hs

Atravesar el centro de Tafí del Valle en plena temporada se ha convertido en una odisea. Así lo denunció el legislador Manuel Courel, quien a través de un video en sus redes sociales mostró el colapso vial en el cruce de las avenidas Perón y Gobernador Critto. "En apenas tres cuadras hay cuatro complejos de semáforos que son un castigo", afirmó el parlamentario, tras registrar una espera de casi 10 minutos para avanzar apenas unos metros.

Según Courel, este problema no es aislado, sino un síntoma de un destino que está en problemas. "El valle está al límite. Lo agreden el urbanismo no planificado, los usurpadores, la basura, el tránsito y el descontrol. Por eso, vamos a presentar un proyecto en la Legislatura para que, en colaboración con la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se haga un diagnóstico y un plan para Tafí", remarcó Courel.

La queja de Courel se sumó al reciente malestar expresado por el abogado Jorge Lobo Aragón, quien también cuestionó la semaforización de la villa turística en una carta enviada a LA GACETA.

