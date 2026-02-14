Semáforos en Tafí del Valle, entre el orden y las quejas

Circular por las calles tafinistas en fines de semana como el del Seven de Rugby o el de la Fiesta del Queso (por nombrar dos de los más concurridos de la temporada estival) se vuelve un problema. Miles de vehículos se apiñan en las calles. Y entre ellos hay de todo: autos, camionetas 4x4, motos de distinta cilindrada, colectivos e inclusive caballos (que están prohibidos en la zona céntrica, lo cual no impide que algunos jinetes irresponsables los pasen por la villa).