La Asociación Bancaria adhiere al paro general: no habrá bancos el jueves 19 de febrero en todo el país

La conducción nacional de La Asociación Bancaria confirmó su adhesión al paro general convocado para el jueves 19 de febrero. Como consecuencia, no habrá atención en bancos públicos ni privados en todo el territorio argentino durante esa jornada.
La medida de fuerza implicará la suspensión de trámites presenciales, apertura de cuentas, gestión de créditos, asesoramiento comercial y cualquier otra operación que requiera intervención directa de personal en sucursal.
Paro general jueves 19 de febrero: no habrá atención en bancos
El sindicato que nuclea a los trabajadores bancarios informó que la decisión se enmarca en el acompañamiento a la huelga impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo a la reforma laboral y en reclamo de mejoras salariales.
Desde la central obrera señalaron que el paro busca visibilizar la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y advertir sobre el impacto que puede tener la reforma laboral en la estabilidad y el futuro de los trabajadores.
Por su parte, el secretario general de La Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que la adhesión responde a la necesidad de “defender el salario, los puestos de trabajo y las condiciones laborales” del sector financiero, en un contexto que describieron como complejo.
Qué operaciones se verán afectadas por el paro bancario
Durante el jueves 19 de febrero:
No habrá atención al público en sucursales.
No se podrán realizar trámites presenciales.
Se suspenderán aperturas de cuentas.
No habrá gestión presencial de créditos.
Se interrumpirá el asesoramiento comercial en oficinas.
El cierre impactará especialmente en operaciones que requieran acreditaciones inmediatas o gestiones físicas. Empresas y particulares que necesiten realizar trámites urgentes deberán reprogramarlos para el viernes 20 de febrero.
Cómo funcionarán los servicios digitales durante el paro
Pese a la medida de fuerza, se espera que los servicios de home banking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y pagos electrónicos funcionen con normalidad, ya que no requieren atención presencial.
Especialistas remarcaron que la creciente digitalización del sistema financiero ayuda a amortiguar el impacto de este tipo de jornadas de protesta, aunque puede haber demoras en algunas acreditaciones que dependan de procesamiento manual.
Paro general del 19 de febrero: impacto nacional
La paralización de la actividad bancaria se dará en un escenario de tensión entre el movimiento sindical y el Gobierno nacional. El paro general del jueves 19 de febrero tendrá alcance nacional y sumará a distintos sectores del ámbito público y privado.
De no mediar cambios en la convocatoria, la jornada se desarrollará sin actividad bancaria en todo el país, con impacto directo en la operatoria comercial y financiera durante ese día.