Paro de transporte: ¿qué va a pasar con los trenes y subtes?

La resolución conlleva la suspensión total de los servicios de transporte de pasajeros durante el mismo día en que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto oficial. Que comenzará desde las 00 horas del jueves 19 y finalizará a las 24 horas del mismo. Según el comunicado de la entidad, esta adhesión integra una estrategia coordinada entre diversos sectores de logística y transporte para visibilizar el descontento sindical frente a las propuestas del Poder Ejecutivo.