¿Para qué sirven y cuánto cuestan los Ray Ban Meta que Bullrich usó en el Congreso durante la sesión por la Reforma laboral?

En medio del debate por la Reforma laboral, los anteojos que usó la senadora Patricia Bullrich (LLA) terminaron ocupando un lugar inesperado en la conversación mediática y su imagen comenzó a multiplicarse en redes sociales. Entre muchas especulaciones sobre su posible utilización durante el debate parlamentario, fue la propia funcionaria quien las desestimó, aunque todavía quedan dudas sobre la función que cumplieron mientras estuvieron en el centro de la escena.
Diversas publicaciones afirmaron que se trataba de los Ray Ban Meta y deslizaron que, a través de esos lentes, la senadora podía recibir indicaciones en tiempo real. Algunos mensajes señalaban que eran “le pueden decir al oído lo que debe decir, puede sacar fotos, grabar y transmitir videos en lugares sin que sea percibida”. Frente a la viralización de esos comentarios, surgieron interrogantes sobre qué ocurrió efectivamente en la sesión.
De acuerdo con la verificación realizada por el medio Chequeado, Bullrich utilizó los anteojos al tomar la palabra durante aproximadamente dos minutos, cerca de las 11.30 de la mañana, cuando anunció modificaciones al dictamen. Sin embargo, en ese tramo no fue ella quien detalló los cambios, sino que cedió la exposición técnica a otros integrantes de su bloque.
“En nuestro bloque hemos decidido repartir el tiempo para que dos senadores que están aquí a mi lado hagan la exposición técnica y den a conocer con tiempo razonable los cambios que hemos introducido a este primer dictamen del mes de diciembre”, expresó Bullrich mientras llevaba puestos los lentes. Acto seguido, otorgó la palabra a Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera.
Más tarde, antes de las 13, la legisladora volvió a intervenir para recordar a la ex senadora Sandra Mendoza, fallecida ese mismo día. En esa ocasión no utilizó los anteojos. Tampoco los llevó puestos durante el discurso de cierre de su bloque, que se extendió por más de 45 minutos ya en la madrugada del 12 de febrero.
¿Qué dijo Bullrich sobre los Ray Ban Meta que utilizó en el congreso?
Consultada sobre las versiones que sugerían que recibía instrucciones a través del dispositivo, Bullrich fue categórica: “Mentira total. Los lentes no pueden recibir nada. Eso es una cámara en un espacio público”. Además, explicó: “Sucede que los Ray-Ban reemplazan a los AirPods pero te permiten escuchar la sesión, a diferencia de los AirPods, que te tapan los oídos”.
Los Ray Ban Meta fueron lanzados en 2025 como una evolución de los anteojos inteligentes desarrollados por la tradicional marca óptica, en alianza con la tecnológica Meta. Según el sitio oficial del producto, permiten capturar fotos y videos, realizar y recibir llamadas manos libres y reproducir audio. “No es necesario desbloquear el teléfono ni mantener pulsado para obtener ayuda. Con unas pocas palabras, las nuevas gafas con IA pueden hacer llamadas, enviar mensajes de texto, controlar funciones y encontrar respuestas a esas preguntas aleatorias que se te ocurren a lo largo del día”, detalla la página.
El fabricante también destaca mejoras en el sistema de sonido: “Los altavoces en las varillas tienen un volumen máximo más alto, el doble de graves y un mejor audio direccional, para que puedas perderte en tu podcast, lista de reproducción o llamada telefónica sin molestar a las personas que te rodean. La configuración de 5 micrófonos proporciona un audio envolvente, que reproduce imágenes y sonidos a través de sus gafas con IA exactamente como los experimentaría en persona”.
¿Cuánto cuestan los anteojos Ray Ban Meta con Inteligencia Artificial?
Los anteojos Ray Ban Meta le otorgan al usuario una experiencia sensorial en la que confluyen funcionalidades de un teléfono inteligente, pero a través de un dispositivo que promete ser revolucionario. En los Estados Unidos se comercializa a partir de los U$S400 mientras que en nuestro país los precios oscilan entre los $900.000 y $1.100.000, dependiendo del modelo y de la plataforma por la que se lo adquiere.