Bullrich defendió la reforma laboral en el Senado y habló de una norma “trascendente”

Mientras tanto, desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para lograr la media sanción. Sin embargo, el poroteo fino continúa hasta último momento. Los puntos más sensibles -las nuevas modalidades de contratación, la reformulación del sistema indemnizatorio y los cambios en la dinámica de los convenios colectivos- concentran las principales objeciones de la oposición dialoguista y de algunos sectores provinciales.