Bullrich defendió la reforma laboral en el Senado y habló de una norma “trascendente”

En el inicio del debate, la senadora sostuvo que la iniciativa busca actualizar el marco normativo, reducir la litigiosidad y corregir desequilibrios estructurales del sistema laboral.

Hace 1 Hs

En el inicio de la sesión en la Cámara Alta, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respaldó con firmeza el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo y lo definió como una iniciativa clave para el rumbo económico del Gobierno.

Durante su intervención en el recinto, la ex ministra de Seguridad sostuvo que se trata de “una ley muy importante, una ley trascendente” y aseguró que el objetivo central es actualizar el marco normativo vigente. 

Según explicó, la propuesta apunta a “adecuar normas laborales, equilibrar un sistema desequilibrado y trabajar en torno a problemas que se agravan con el paso del tiempo, como la extrema judicialización del sistema”.

Bullrich planteó que el actual esquema genera conflictos crecientes y consideró necesario avanzar en modificaciones que, a juicio del oficialismo, permitan ordenar las relaciones laborales y reducir la litigiosidad.

Minutos después de su exposición, la senadora publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido al presidente Javier Milei: “Presidente Javier Milei, ya estamos tratando la modernización laboral en el Senado. Es hoy”, escribió, en una señal de respaldo político al tratamiento del proyecto.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para lograr la media sanción. Sin embargo, el poroteo fino continúa hasta último momento. Los puntos más sensibles -las nuevas modalidades de contratación, la reformulación del sistema indemnizatorio y los cambios en la dinámica de los convenios colectivos- concentran las principales objeciones de la oposición dialoguista y de algunos sectores provinciales.

