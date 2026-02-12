El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans por una comparación con el nazismo

La sesión por la reforma laboral en la Cámara Alta derivó en un duro enfrentamiento verbal cuando el jefe del bloque peronista, José Mayans, comparó el proyecto oficialista con los campos de concentración nazis. La respuesta de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no se hizo esperar: "Cállate la boca", le espetó, mientras exigía orden a la presidencia del cuerpo.
El conflicto estalló durante el cierre de los discursos. Mayans calificó la "Ley de Modernización Laboral" como una farsa, utilizando una analogía que sorprendió al recinto. “El título dice 'Modernización', pero es como lo que decía en Auschwitz: 'El trabajo libera'. Era un campo de exterminio basado en la mentira”, sentenció el senador formoseño.
Ante la gravedad de los dichos, Bullrich intentó interrumpir, pero Mayans se negó a ceder la palabra. “No me interrumpa, acá no está la policía, usted acá no manda”, chicaneó el legislador. Fue en ese momento cuando la referente oficialista lanzó un tajante “Cállate la boca”, solicitando la intervención de Victoria Villarruel.
Minutos después, en su turno de réplica, Bullrich calificó la comparación de "absolutamente fuera de lugar" y "nefasta". “Esta casa de la democracia no merece que usted nombre ese cartel donde seis millones de personas fueron incineradas. Le pido que utilice otros ejemplos y respete la memoria”, concluyó.