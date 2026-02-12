El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans por una comparación con el nazismo

La sesión por la reforma laboral en la Cámara Alta derivó en un duro enfrentamiento verbal cuando el jefe del bloque peronista, José Mayans, comparó el proyecto oficialista con los campos de concentración nazis. La respuesta de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no se hizo esperar: "Cállate la boca", le espetó, mientras exigía orden a la presidencia del cuerpo.