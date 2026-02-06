El traje de Bullrich reavivó la polémica por el costo de la ropa: “Lo compré por Amazon y pagué U$S50”

En medio de una creciente controversia por la brecha de precios entre la ropa local y la extranjera, Patricia Bullrich sumó un nuevo capítulo al debate. Durante una entrevista en LN+, la funcionaria reveló que el traje azul francia que vestía fue adquirido a través de Amazon por una suma de entre 40 y 50 dólares.
“Es barato y lindo”, sentenció Bullrich mientras, a pedido de Luis Majul, se quitaba el saco para mostrar la etiqueta de la marca "Le Suit". Al tipo de cambio actual, el conjunto representa unos $75.000, una cifra que contrasta drásticamente con los valores del mercado interno, donde un traje similar en shoppings argentinos no baja de los $300.000.
Este gesto se encadena con la reciente confesión del ministro de Economía, Luis Caputo, quien días atrás defendió el uso de prendas importadas al señalar que su saco -de la marca Massimo Dutti- había sido comprado en el exterior hace una década. Ambos funcionarios coinciden en una postura crítica hacia las políticas de protección del sector textil, al cuestionar los altos costos que enfrentan los consumidores locales.
La respuesta de la industria no tardó en llegar. Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), manifestó su "tristeza" y sorpresa ante los dichos de los funcionarios, interpretándolos como un desprecio hacia la producción nacional en un contexto económico delicado.