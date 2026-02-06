El traje de Bullrich reavivó la polémica por el costo de la ropa: “Lo compré por Amazon y pagué U$S50”

Este gesto se encadena con la reciente confesión del ministro de Economía, Luis Caputo, quien días atrás defendió el uso de prendas importadas al señalar que su saco -de la marca Massimo Dutti- había sido comprado en el exterior hace una década. Ambos funcionarios coinciden en una postura crítica hacia las políticas de protección del sector textil, al cuestionar los altos costos que enfrentan los consumidores locales.