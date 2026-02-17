“No me quiero conformar con esto”: Carlos Abeldaño y su primera titularidad en Atlético Tucumán

En el barrio 11 de Marzo, donde dio sus primeros pasos, la escena del sábado se vivió como propia. Sus amigos estuvieron mirando el partido, su telefono lleno de mensajes, palabras de aliento que lo empujan a no bajar la intensidad. “Siempre me hablan y me incentivan a seguir”, contó. No se olvida de dónde salió. De Tucumán Central, de esos primeros pasos entre Jujuy y La Plata, del viaje a Argentinos Juniors siendo chico acompañado por Juan Luján. Tampoco de lo que significó para él el ascenso de su club al Federal A. “Yo salí de ahí. Que hoy esté en la tercera categoría es algo hermoso”, expresó.