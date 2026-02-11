Atlético Tucumán llevó a FIFA el caso Tomás Cuello y reclama una deuda en dólares a Athletico Paranaense

En el medio, LA GACETA también había contado otra cara de esa carrera. En una nota de junio de 2025, Cuello hablaba desde sus vacaciones en la provincia, con Villa Carmela como refugio, y con el objetivo deportivo de consolidarse, competir al máximo nivel, dar el salto a Europa y soñar con la selección argentina. Incluso, ya instalado en Mineiro, describía la exigencia del fútbol brasileño, la recuperación como parte del día a día y la estabilidad que encontró en su vida personal. Esa imagen del futbolista que creció, se fue y construyó su carrera afuera contrasta con el conflicto actual porque mientras él sigue su camino profesional, el club formador intenta cobrar lo pactado.