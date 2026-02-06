Jugó en Huracán, armó las inferiores de Tucumán Central y hoy sueña con ver al club en el Federal A

Ese tramo es el que lo define. No por la cantidad de años, que ya son 26, pero si por el tipo de vínculo que se construye cuando uno se queda aun en tiempos difíciles. Llegó durante la presidencia de Alberto Jalil, en el año 2000, con una misión tatuada en la piel. “Cuando llegué armamos las inferiores desde cero”, contó. El club estaba ordenado en algunos aspectos, el fútbol no. Era empezar a juntar lo que faltaba, sostener lo que se caía y convencer a otros de que valía la pena insistir.