El mensaje de Daniel Moyano tras el ascenso de Tucumán Central: “Nos criticaron mucho y se equivocaron”

La noche pedía un héroe. Y Daniel Moyano respondió. A cinco minutos del final, Tucumán Central estaba lanzado al ataque, desbordado por la urgencia. Las líneas adelantadas, los volantes volcados en campo rival y una sensación de “todo o nada” que atravesaba cada pelota dividida. En ese contexto, General Paz Juniors encontró el escenario ideal para la contra. Kevin Martínez recibió cerca de la medialuna, controló con ventaja y quedó mano a mano con Moyano. Tenía perfil, distancia y tiempo. Parecía el 2-0 definitivo. Pero el arquero no se desesperó. “Para nosotros los arqueros es complicado cuando el partido se da así. Nosotros estábamos atacando, atacando, atacando y de la nada te sale una contra. Te agarra frío, sinceramente”, explicó después, ya con la adrenalina convertida en sonrisa tras la tanda de penales que ganó el “Rojo” por 4-3 para ascender al Federal A.