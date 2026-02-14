Por qué el fútbol catamarqueño está estancado: diagnóstico y autocrítica desde la dirigencia

El mapa del fútbol catamarqueño muestra movimiento, pero no crecimiento. Este año, 12 equipos de distintas ligas de la provincia participaron del Regional Federal Amateur: tres de la Liga Catamarqueña (San Lorenzo de Alem, Policial e Independiente); dos de la Liga Chacarera (Defensores de Esquiú y Defensores de Villa Dolores); uno de la Liga de Santa Rosa (Deportivo Alijilán); uno de la Liga Andalgalense (Unión Aconquija); uno de la Liga Departamental de Recreo (San Martín); uno de la Liga Fiambalense (Peñarol); uno de la Liga Belenista (Racing 250); uno de la Liga Tinogasteña (Deportiva La Conty); y uno de la Liga Departamental de Pomán (Navarro). Independiente fue el que más lejos llegó: quedó eliminado en la cuarta ronda frente a Vélez de San Ramón.