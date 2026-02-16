Secciones
DeportesFútbol

Tucumán Central, del cuartel de Bomberos al ascenso al Federal A

De Comandante Araujo a Bomberos F.C. y, finalmente, Tucumán Central: una historia que siempre encontró la forma de reinventarse

Tucumán Central, del cuartel de Bomberos al ascenso al Federal A LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Tucumán Central ya es equipo del Federal A y el ascenso no sólo marca un logro deportivo: confirma la vigencia de una identidad construida a lo largo de más de un siglo. Desde sus orígenes en el Cuerpo de Bomberos hasta la conquista que hoy celebra Villa Alem, la historia del club es una sucesión de esfuerzos colectivos, reinvenciones y pertenencia que explican por qué este salto de categoría trasciende lo futbolístico. 

Según el libro de los 50 años de la Federación Tucumana, fueron choferes y soldados  del cuerpo de bomberos quienes comenzaron a reunirse para jugar. El impulso decisivo lo dio Julio Décima, que hasta prometió donar la primera pelota. Aquel equipo inicial, dirigido por el sargento Pedro Almonacid, vestía casaca blanca con rombo rojo, pantalón blanco, medias blancas y las iniciales C.B.T., símbolo del Cuerpo de Bomberos de Tucumán.

El 10 de junio de 1921, en una asamblea dentro del cuartel, nació oficialmente el club bajo el nombre de Comandante Araujo, en homenaje a Cristóbal Araujo, fundador del Cuerpo de Bomberos. No era sólo un gesto formal: era reconocer el origen mismo del proyecto.

Dos años más tarde, en 1923, obtuvo la afiliación a la Federación e ingresó a la segunda división. En 1924 ganó el derecho a jugar en el círculo superior y logró un título que quedó grabado en la historia grande del club. Desde el comienzo mostró carácter: en su debut en Primera empató 3-3 con Central Norte y dejó claro que estaba preparado para competir.

Pero si algo marcó a la institución fue su capacidad de reinventarse. En 1929 decidió cambiar su nombre y pasó a llamarse Bomberos Fútbol Club, reafirmando su raíz. En 1930 inauguró el estadio de 25 de Mayo y España, escenario de grandes jornadas hasta 1946, cuando debió desalojarlo tras la cesión del terreno a la Intendencia de Guerra. Fue un golpe devastador.

La tercera transformación llegó con una decisión estratégica y simbólica: dejar definitivamente el cuartel como sede institucional y adoptar el nombre de Tucumán Central. Una de las hipotesis del momento apunta a que se quiso hacer un homenaje al viejo club homónimo de 1912. No fue un simple cambio administrativo: fue la consolidación de una identidad propia.

En 1947, bajo la presidencia de Aníbal Rodríguez, encaró otra epopeya: comprar el terreno en pleno corazón de Villa Alem. Costaba $150.000 y el desafío parecía imposible. Hubo gestos solidarios de San Martín, Central Norte, Obras Sanitarias, Atlético Tucumán y Central Córdoba, además de un subsidio provincial. En 1949, cuando la deuda hipotecaria amenazó con llevarse el field, la solidaridad del fútbol tucumano volvió a salvar al club.

Después llegaron los años dorados: los títulos de 1933, 1934 y 1935, y el campeonato de 1966 que reafirmó el prestigio. Y quedaron nombres que hoy son parte del ADN “rojo”: Julio Décima, Aníbal Rodríguez, Héctor Poggi (impulsor de la tribuna de cemento), Ricardo Salim y José Antonio Villagra, el padre de las divisiones inferiores.

Hoy, Tucumán Central no sólo consiguió el ascenso. Juegó con el peso y el orgullo de una historia que cambió tres veces de nombre pero nunca de esencia. Porque si algo demostró desde 1921 hasta ahora es que, más allá de las denominaciones, la identidad se sostiene con esfuerzo, pertenencia y una convicción inquebrantable.

Temas EspañaTorneo Federal A 2015Club Tucumán CentralVilla AlemArgentinaTorneo Regional Amateur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ojalá logren el ascenso: la historia del capitán de Tucumán Central contada por su padre

"Ojalá logren el ascenso": la historia del capitán de Tucumán Central contada por su padre

Cielorrasos, mezcla y el sueño del Federal A: el obrero de Tucumán Central que construye su propio destino

Cielorrasos, mezcla y el sueño del Federal A: el obrero de Tucumán Central que construye su propio destino

Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
4

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral
5

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo
6

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Más Noticias
Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Recibimiento, luces, y la paciencia como bandera: así fue el reencuentro de San Martín con su gente

Recibimiento, luces, y la paciencia como bandera: así fue el reencuentro de San Martín con su gente

El uno por uno de San Martín frente a Patronato

El uno por uno de San Martín frente a Patronato

El fútbol de la provincia celebró el salto de categoria de Tucumán Central

El fútbol de la provincia celebró el salto de categoria de Tucumán Central

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Comentarios