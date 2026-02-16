Tucumán Central, del cuartel de Bomberos al ascenso al Federal A

Tucumán Central ya es equipo del Federal A y el ascenso no sólo marca un logro deportivo: confirma la vigencia de una identidad construida a lo largo de más de un siglo. Desde sus orígenes en el Cuerpo de Bomberos hasta la conquista que hoy celebra Villa Alem, la historia del club es una sucesión de esfuerzos colectivos, reinvenciones y pertenencia que explican por qué este salto de categoría trasciende lo futbolístico.