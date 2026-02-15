Las voces del ascenso: sacrificio, pérdidas y sueños cumplidos en Tucumán Central

Barrera destacó la esencia del grupo. “Es lindo porque es un grupo unido, donde todos tiran para adelante. No somos todos amigos, pero somos muy compañeros. Eso es lo que tenemos”, explicó. Y en la definición por penales dejó una frase que resume el espíritu colectivo: “Hoy nos tocaba a nosotros salvarlos a ellos (Diego Velardez y Nelson Martínez Llanos). Ellos nos dieron un campeonato, el de la B a la A. Hoy nos tocó devolverlo”.