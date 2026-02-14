Por qué la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors no se juega en el Bicentenario de Catamarca
Sylvia Jiménez, presidenta de la Liga Catamarqueña, explicó que el estadio provincial no está en condiciones tras trabajos en el campo de juego y destacó el impacto deportivo y económico que genera recibir una definición de este tipo.
La final del Regional Federal Amateur entre Tucumán Central y General Paz Juniors no se disputará en el estadio Bicentenario de Catamarca, como podía suponerse por capacidad e infraestructura, sino en la cancha de la Liga Catamarqueña. La decisión tiene una explicación concreta: el campo de juego del estadio provincial no está en condiciones aptas para albergar un partido de esta magnitud.
Así lo confirmó Sylvia Jiménez, presidenta de la Liga Catamarqueña, quien detalló que el Bicentenario fue resembrado en octubre y que durante diciembre se realizaron trabajos importantes con personal especializado llegado desde Buenos Aires. Sin embargo, según explicó, posteriormente surgieron inconvenientes técnicos.
“Tengo entendido que tuvieron un inconveniente con las máquinas, que se rompieron, y por eso hoy no está en condiciones aptas para recibir estas finales”, señaló Jiménez, en referencia a lo que fue informado públicamente desde el Gobierno de Catamarca. Si bien aclaró que no visitó recientemente el estadio, remarcó que esa fue la explicación oficial que derivó en la elección de la cancha de la Liga.
Lejos de lamentarlo, la dirigente valoró la oportunidad de que la definición se dispute en su estadio. “Nos pone muy contentos como provincia recibir este tipo de eventos. Siempre remarco que no es solamente un partido de fútbol: la provincia se ve beneficiada en hotelería, en gastronomía, en promoción”, expresó.
Catamarca ya había sido sede de la final al Nacional B en 2025 entre Central Norte y Sarmiento de La Banda, y la experiencia acumulada fue un punto clave para volver a ser elegida por el Consejo Federal.
“Estos partidos nos sirven como experiencia para demostrar que estamos a la altura de organizar este tipo de eventos y para que el estadio vuelva a estar en condiciones de recibir partidos de Copa Argentina”, sostuvo. La intención, según explicó, es recuperar el protagonismo que Catamarca supo tener como plaza neutral para grandes encuentros.
Mientras tanto, la organización avanza con normalidad. La delegación de Tucumán Central ya se encuentra instalada en el Hotel Ancasti, mientras que General Paz Juniors, que arribará más tarde al hotel Casino. “Se trabaja en conjunto con los dirigentes, y para nosotros también es provechoso tener ese contacto con otras provincias”, agregó Jiménez.
Así, aunque el escenario no sea el Bicentenario, la final igualmente tendrá a Catamarca como epicentro. Y para la Liga local, más allá de lo que ocurra en los 90 minutos, el impacto va mucho más allá del resultado: es fútbol, pero también es movimiento económico, articulación institucional y posicionamiento provincial.