Por qué la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors no se juega en el Bicentenario de Catamarca

“Tengo entendido que tuvieron un inconveniente con las máquinas, que se rompieron, y por eso hoy no está en condiciones aptas para recibir estas finales”, señaló Jiménez, en referencia a lo que fue informado públicamente desde el Gobierno de Catamarca. Si bien aclaró que no visitó recientemente el estadio, remarcó que esa fue la explicación oficial que derivó en la elección de la cancha de la Liga.