Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV del martes: River juega por Copa Argentina y arrancan los playoffs de la Champions League

Los "Millonarios" enfrentan a Ciudad Bolívar en San Luis. Grilla completa.

EN CRISIS. River no encuentra su rumbo en el torneo local y se enfrentará al recién ascendido Ciudad Bolívar. EN CRISIS. River no encuentra su rumbo en el torneo local y se enfrentará al recién ascendido Ciudad Bolívar. FOTO TOMADA DE X.COM/RIVERPLATE
Hace 3 Hs

Champions League

14.45: Galatasaray-Juventus (ESPN)

17: Mónaco-PSG (Fox Sports)

17: Borussia Dortmund-Atalanta (ESPN 2)

17: Benfica-Real Madrid (ESPN)

Reserva LPF

17: Vélez-Barracas Central (AFA Play)

17: San Lorenzo-Talleres (AFA Play)

17: Racing-Godoy Cruz (AFA Play)

17: Newell’s-Defensa y Justicia (AFA Play)

17: Deportivo Riestra-Ferro (AFA Play)

19.10: Independiente Rivadavia-Boca Juniors (ESPN 2)

21: Central Córdoba-Atlético Rafaela (ESPN 2)

Copa Argentina

17: Aldosivi-San Miguel (TyC Sports)

19.30: Tigre-Claypole (TyC Sports)

22: River Plate-Ciudad de Bolívar (TyC Sports)

Copa Libertadores

19: Carabobo-Huachipato (Fox Sports)

21.30: Liverpool (U)-Independiente Medellín (Fox Sports)

21.30: 2 de Mayo-Sporting Cristal (Fox Sports 2)

Liga Nacional de Básquet

21: Obras-Oberá (TyC Sports)

Temas Club Atlético River PlateReal MadridCopa ArgentinaJuventus Football ClubChampions LeagueCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con un show de Julián Álvarez, Atlético Madrid aplastó 4-0 a Barcelona y quedó a un paso de la final

Con un show de Julián Álvarez, Atlético Madrid aplastó 4-0 a Barcelona y quedó a un paso de la final

“Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros: Ronald Araujo sobre Julián Álvarez en la previa de las semis de Copa del Rey

“Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros": Ronald Araujo sobre Julián Álvarez en la previa de las semis de Copa del Rey

Marcos Acuña es baja: no estará en el estreno de River en Copa Argentina

Marcos Acuña es baja: no estará en el estreno de River en Copa Argentina

Estoy destrozado: una figura de la Selección de Inglaterra confirmó su lesión y se perdería el Mundial 2026

"Estoy destrozado": una figura de la Selección de Inglaterra confirmó su lesión y se perdería el Mundial 2026

San Martín sumará una promesa goleadora formada en Estudiantes de La Plata

San Martín sumará una promesa goleadora formada en Estudiantes de La Plata

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?
3

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
4

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Comentarios