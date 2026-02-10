"Estoy destrozado": una figura de la Selección de Inglaterra confirmó su lesión y se perdería el Mundial 2026
La intervención quirúrgica lo marginará de la competencia durante varios meses y el calendario rumbo a la cita en Norteamérica reduce al mínimo sus posibilidades de integrar la convocatoria inglesa.
La alarma se encendió en Selección de Inglaterra y el impacto también se sintió en Everton. Jack Grealish fue operado de una fractura por estrés en el pie y el diagnóstico indica que no volverá a jugar en lo que resta de la temporada europea. El calendario aprieta y el sueño de estar en la Copa del Mundo de 2026 quedó envuelto en una enorme incertidumbre.
La dolencia se originó a mediados de enero. Después de realizarle distintos estudios, el cuerpo médico concluyó que la única salida posible era pasar por el quirófano. El propio entrenador, David Moyes, ya había anticipado el panorama al admitir que era muy probable que el futbolista no pudiera reaparecer en los próximos meses.
Tras la intervención, el mediocampista habló desde la cama del hospital a través de sus redes sociales. El mensaje fue directo y dejó ver el golpe anímico que atraviesa. Contó que no imaginaba un cierre de temporada de esa manera y se mostró devastado, aunque al mismo tiempo remarcó que trabajará para regresar en mejor forma.
Las fracturas por estrés en el pie suelen exigir tiempos largos de rehabilitación. Las estimaciones médicas marcan que el plazo mínimo ronda los tres meses y, cuando hay cirugía, el proceso puede extenderse todavía más. A eso se suma la necesidad de recuperar ritmo de competencia antes de aspirar a una convocatoria internacional.
El Mundial se disputará entre junio y julio. Hoy nadie puede descartarlo de manera oficial, pero la ventana es cada vez más ajustada. Deberá volver, sumar minutos y convencer desde lo físico y lo futbolístico para meterse en la consideración del seleccionador, Thomas Tuchel, que por ahora evitó pronunciarse públicamente sobre su situación.