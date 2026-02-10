"Estoy destrozado": una figura de la Selección de Inglaterra confirmó su lesión y se perdería el Mundial 2026

La alarma se encendió en Selección de Inglaterra y el impacto también se sintió en Everton. Jack Grealish fue operado de una fractura por estrés en el pie y el diagnóstico indica que no volverá a jugar en lo que resta de la temporada europea. El calendario aprieta y el sueño de estar en la Copa del Mundo de 2026 quedó envuelto en una enorme incertidumbre.