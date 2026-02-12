Secciones
Con un show de Julián Álvarez, Atlético Madrid aplastó 4-0 a Barcelona y quedó a un paso de la final

La "Araña" rompió su sequía con un golazo en las semifinales de la Copa del Rey y manejó los hilos de una noche histórica en el Metropolitano. Tras un blooper insólito en el arranque, el equipo de Simeone fue una aplanadora y dejó la serie casi sentenciada.

Hace 14 Min

Fue una de esas noches que quedarán grabadas en la memoria del Estadio Metropolitano. En la semifinal de ida de la Copa del Rey, Atlético Madrid no tuvo piedad y le propinó una paliza inolvidable al Barcelona: fue 4 a 0 con un primer tiempo de antología que deja al equipo de Diego Simeone con un pie y medio en la gran final.

El "Colchonero" fue un vendaval de fútbol y contundencia, aprovechando cada error de un rival desconocido y potenciando sus virtudes con un Julián Álvarez que convirtió un gol y estuvo en modo estelar.

Un blooper para abrir el camino

El partido comenzó con ritmo frenético. A los tres minutos, Giuliano Simeone ya había avisado con un mano a mano tras un pase de Antoine Griezmann, pero el arquero Joan García respondió bien. Sin embargo, a los seis minutos, llegó la fatalidad para los catalanes: Eric García tocó atrás y su arquero, Joan García, levantó el pie de manera inexplicable, dejando pasar la pelota para un gol en contra insólito que decretó el 1-0.

Ráfaga de fútbol y toques argentinos

El gol desmoronó al Barcelona y soltó al Atlético. El 2-0 fue una obra de arte colectiva que nació en los pies del arquero Juan Musso. La jugada pasó por Ademola Lookman y derivó en Julián Álvarez; la "Araña" metió un cambio de frente exquisito para Nahuel Molina, quien asistió a Griezmann para ampliar la ventaja.

El Barcelona de Hansi Flick intentó reaccionar con un tiro de Fermín López al travesaño, pero defensivamente hacía agua. Tras una salvada de Jules Koundé en la línea, llegó el tercero: Julián, generoso, asistió a Lookman para el 3-0. Y antes del descanso, llegó la frutilla del postre. Molina envió un centro, Lookman pivotó y se la dejó servida al ex River, quien desde la medialuna sacó un derechazo inatajable para poner el 4-0 y romper su sequía goleadora.

El VAR y la impotencia culé 

El segundo tiempo fue un trámite que sirvió para agigantar la figura de Musso, quien le negó el descuento a Fermín López. La visita creyó encontrar el gol del honor a través de Pau Cubarsí, pero tras una revisión eterna del VAR de casi siete minutos, el tanto fue anulado.

Ese fallo terminó de adormecer el partido. Barcelona perdió el rumbo y la disciplina, terminando con diez hombres por la expulsión de Eric García, cerrando una noche de pesadilla.

Atlético Madrid se llevó mucho más que un triunfo: consiguió una ventaja demoledora y una inyección anímica brutal. Ahora, el Barcelona necesitará un milagro en la vuelta para evitar que el equipo del "Cholo" juegue una nueva final de Copa del Rey.

Temas Diego SimeoneFútbol Club BarcelonaCopa del ReyJulián ÁlvarezNahuel MolinaJuan MussoGiuliano Simeone
