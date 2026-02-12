“Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros": Ronald Araujo sobre Julián Álvarez en la previa de las semis de Copa del Rey
La “Araña” será uno de los focos del cruce de semifinales de Copa del Rey que se jugará hoy a las 17, en el Metropolitano. El uruguayo lo elogió y lo vinculó con el Barça, en la antesala de un partido que puede marcar su temporada.
El Metropolitano será esta tarde, desde las 17, el escenario del primer asalto de una semifinal de Copa del Rey que promete tensión y jerarquía. Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan con un boleto a la final en juego, pero todas las miradas apuntan a un protagonista puntual: Julián Álvarez. El delantero argentino atraviesa una racha de casi dos meses sin convertir y buscará romperla justamente ante uno de los gigantes de España.
En la previa, quien agitó el escenario fue Ronald Araújo. El defensor uruguayo, referente del Barça, no escatimó elogios hacia el atacante surgido en River. “Es un gran jugador, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Se le ve la calidad que tiene”, afirmó en una entrevista con Mundo Deportivo. Pero fue más allá y dejó una frase que inevitablemente alimentó rumores de mercado. “Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es evidente. Pero no me corresponde a mí hacer ese trabajo ni tomar esa decisión”, sostuvo.
Las palabras del zaguero no hacen más que reforzar una versión que circula desde hace meses: la posibilidad de que Álvarez dé el salto al Barcelona en el corto o mediano plazo. Cada enfrentamiento entre ambos equipos potencia esa narrativa. Y si el argentino logra ser determinante esta tarde, el ruido será todavía mayor.
El contexto no es menor: Atlético viene golpeado en La Liga tras caer ante Betis y quedar relegado en la pelea por el título, mientras que el conjunto dirigido por Hansi Flick llega fortalecido luego de un 3-0 ante Mallorca que le permitió sostener el liderazgo, apenas un punto por encima del Real Madrid.
El equipo de Diego Simeone accedió a semifinales con autoridad, tras golear 0-5 al Betis en cuartos de final. Esa contundencia contrastó con su irregularidad en el torneo doméstico, donde perdió terreno en la tabla. Barcelona, en cambio, superó 1-2 al Albacete y mantiene el objetivo claro: ampliar su condición de máximo ganador histórico de la Copa del Rey, torneo que conquistó en 32 oportunidades.
Â¡COSA DE CAMPEÃN DEL MUNDO! JuliÃ¡n Ãlvarez estÃ¡ cumpliendo 26 aÃ±os y para festejarlo recordamos la vez que le picÃ³ un penal a Courtois en el derbi ante Real Madrid en el Santiago BernabÃ©u.pic.twitter.com/4HRD1xDEA4— SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2026
Araújo anticipó una serie compleja. “Estamos bien, en buena dinámica. Estamos entrenando muy bien, sabemos que será difícil ante un gran equipo como el Atlético de Madrid, pero estamos preparados para pasar a la final”, expresó. A la hora de declarar sobre una hipotética final, el defensor fue tajante. “El que tocara. Tenemos un gran equipo y podemos afrontar cualquier desafío. Tocó finalmente un equipo muy grande como el Atlético y sabemos que será difícil, pero si planteamos nuestro fútbol estamos capacitados para poder llegar a la final”, concluyó.
La eliminatoria se definirá en la vuelta, prevista para el 3 de marzo en el Camp Nou, pero el primer capítulo puede condicionar todo. El recuerdo reciente favorece al Barcelona, que la temporada pasada eliminó al Atlético tras empatar en la ida y ganar en el Metropolitano. Esta vez el orden se invierte: los rojiblancos serán locales en el inicio y buscarán tomar ventaja antes de viajar a Cataluña.
Para Julián Álvarez, el partido representa algo más que una semifinal. Es la oportunidad de cortar la sequía, reafirmar su peso específico en el esquema de Simeone y, al mismo tiempo, responder en el campo a quienes ya lo imaginan vestido de azulgrana. En un cruce de alto voltaje, la “Araña” se mueve entre dos mundos: el presente rojiblanco y un futuro que muchos proyectan en Barcelona. Esta tarde tendrá 90 minutos para hablar exclusivamente con fútbol.