“Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros": Ronald Araujo sobre Julián Álvarez en la previa de las semis de Copa del Rey

En la previa, quien agitó el escenario fue Ronald Araújo. El defensor uruguayo, referente del Barça, no escatimó elogios hacia el atacante surgido en River. “Es un gran jugador, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Se le ve la calidad que tiene”, afirmó en una entrevista con Mundo Deportivo. Pero fue más allá y dejó una frase que inevitablemente alimentó rumores de mercado. “Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es evidente. Pero no me corresponde a mí hacer ese trabajo ni tomar esa decisión”, sostuvo.