Marcos Acuña es baja: no estará en el estreno de River en Copa Argentina

En la mitad de la cancha, Gallardo planea desarmar la fallida línea de cinco volantes que sucumbió ante Argentinos Juniors. Con Aníbal Moreno consolidado como el eje del equipo, el "Muñeco" celebra el regreso de Fausto Vera, quien cumplió su sanción y aportará el equilibrio que le faltó al equipo en La Paternal. A ellos se sumarán Tomás Galván y la magia de Juan Fernando Quintero, encargados de abastecer a una delantera que es hoy el mayor enigma del cuerpo técnico. Sin un referente de área inamovible, la duda persiste entre mantener la apuesta por el juvenil Agustín Ruberto o devolverle la titularidad a nombres de peso como Facundo Colidio o Maximiliano Salas.