Marcos Acuña es baja: no estará en el estreno de River en Copa Argentina
El lateral campeón del mundo padece un cuadro febril y no viajará a San Luis para enfrentar a Ciudad Bolívar. Marcelo Gallardo recupera piezas en el mediocampo pero mantiene el misterio en la delantera tras las últimas derrotas.
El debut de River Plate en la Copa Argentina sumó un contratiempo de último momento que obliga a Marcelo Gallardo a retocar su esquema defensivo. Marcos Acuña, una de las piezas fijas en el once del "Muñeco", quedó descartado de la lista de concentrados debido a un cuadro febril que le impidió entrenarse con normalidad. Ante la ausencia del neuquino, el uruguayo Matías Viña tendrá una oportunidad de oro para redimirse tras una seguidilla de rendimientos irregulares, ocupando el lateral izquierdo en un equipo que busca recuperar la memoria futbolística en San Luis.
La enfermería y la falta de ritmo también condicionan el arco, donde el juvenil Santiago Beltrán se perfila nuevamente como titular ante la falta de forma física de Franco Armani. En la zaga central, el bajo nivel mostrado por Lautaro Rivero en las caídas recientes le abriría la puerta al inesperado regreso de Paulo Díaz. El chileno, que parecía tener un pie fuera del club, tuvo una buena aparición ante Rosario Central y hoy asoma como el bombero necesario para apagar el incendio en una defensa que ha concedido demasiado en el inicio del año.
En la mitad de la cancha, Gallardo planea desarmar la fallida línea de cinco volantes que sucumbió ante Argentinos Juniors. Con Aníbal Moreno consolidado como el eje del equipo, el "Muñeco" celebra el regreso de Fausto Vera, quien cumplió su sanción y aportará el equilibrio que le faltó al equipo en La Paternal. A ellos se sumarán Tomás Galván y la magia de Juan Fernando Quintero, encargados de abastecer a una delantera que es hoy el mayor enigma del cuerpo técnico. Sin un referente de área inamovible, la duda persiste entre mantener la apuesta por el juvenil Agustín Ruberto o devolverle la titularidad a nombres de peso como Facundo Colidio o Maximiliano Salas.