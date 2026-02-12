San Martín sumará a una promesa goleadora formada en Estudiantes de La Plata

Arfaras es un delantero potente y versátil. Puede desempeñarse como referencia central, pero también moverse por los costados del frente de ataque. Tiene capacidad para asociarse, atacar espacios y jugar de espaldas al arco, cualidades que encajan en equipos que buscan movilidad y agresividad en los últimos metros. Esa combinación de físico y dinámica fue uno de los factores que despertó el interés del conjunto tucumano, que pretende potenciar su desarrollo en un torneo áspero, de ritmo alto y fricción permanente como la Primera Nacional.