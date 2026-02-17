Lo fundó Marcelo Tinelli, ascendió en tiempo récord y ahora va por River en Copa Argentina: la historia de Ciudad de Bolívar

En San Carlos de Bolívar viven poco menos de 40.000 personas. Desde hace meses, el nombre del club recorre cada esquina de la ciudad. Lo que comenzó como un proyecto reciente terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas del fútbol argentino. En apenas cinco años, pasó del Regional Amateur a la Primera Nacional y ahora vuelve a cruzarse con River en la Copa Argentina.
Club Ciudad de Bolívar nació en 2002 con una identidad ligada casi exclusivamente al vóley. Fundado por Marcelo Tinelli, durante casi dos décadas fue una potencia sudamericana en esa disciplina. Sin embargo, tras la salida del equipo profesional de la liga nacional en la temporada 2020/21, la institución decidió dar un giro y apostar fuerte por el fútbol.
“El proyecto arrancó en octubre de 2019 y luego, con un grupo inversor, se le dio mucho impulso”, explicó Sebastián Alzueta, dirigente y representante del club en la AFA. Primero se afiliaron a la Liga de Bolívar, luego ascendieron al Federal A en 2021 y, tras varios intentos, lograron el gran objetivo.
El ascenso a la Primera Nacional quedó grabado en la memoria de toda la ciudad. En el estadio Único de San Nicolás, igualaron 0-0 con Atlético de Rafaela y se impusieron 5-4 en la definición por penales. Fue una tarde de desahogo. “Es algo histórico, único. Está todo conmocionado, todos quieren viajar y estar presentes”, relató Alfredo Troncoso, máximo goleador histórico del club con 27 tantos.
Para una ciudad chica, el impacto fue total. Comercios, escuelas y medios locales siguieron la campaña de cerca. “La ciudad es muy bonita. Caminás tranquilo y todos saben quiénes son los chicos del plantel. Eso también genera pertenencia”, expresó Troncoso. Hoy, el club funciona casi como una selección local.
El crecimiento no estuvo exento de dificultades. En el Federal A atravesó instancias polémicas, como los arbitrajes cuestionados en la semifinal ante Argentino de Monte Maíz. Aun así, el proyecto se consolidó con una estructura que combina gestión privada y vida social activa. “Nos enfocamos en construir y aspirar a pensar en grande. El desembarco del grupo inversor le dio orden y consolidó una identidad”, explicó Alzueta.
La institución mantiene más de 300 socios y varias disciplinas, entre ellas hockey y taekwondo. El fútbol, según detalló el dirigente, “se sostiene con aportes privados que van dirigidos exclusivamente a esa actividad”. Además, el complejo José Domeño, heredado del vóley y adaptado, se convirtió en una base de entrenamiento superior al promedio de la categoría.
El debut en la Primera Nacional llegó este año con un empate 1-1 ante Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte. Fue otra señal de que el ascenso no fue casualidad.
Ahora, el desafío vuelve a ser mayúsculo. En la Copa Argentina ya enfrentó a River en 2025 y cayó 2-0. También jugó ante Independiente en 2023. Este martes tendrá una nueva oportunidad ante el equipo de Marcelo Gallardo.
Arnaldo “Pitu” González, referente del plantel, habló en la previa en una entrevista con el diario Olé y dejó en claro el objetivo. “Lo preparamos todo al detalle. Sabemos lo que es River y lo que genera, pero nosotros tenemos en claro que los podemos lastimar”, dijo.
El volante fue más allá. “Intentaremos hacer un partido largo, que se fastidien por no poder hacer un gol. La obligación la tiene River. La situación que tengamos tiene que ir adentro”, expresó. También dedicó elogios a Juan Fernando Quintero. “Es el mejor enganche del fútbol argentino. Lo admiro por cómo juega y cómo se comporta”, afirmó.
En Bolívar el partido no es uno más. “Me da orgullo. Uno piensa en los años que se luchó y verlo ahí, tan cerca, emociona. Es más fuerte que jugarlo”, cerró Troncoso.
De la red al gol, del parqué al césped. Ciudad de Bolívar cambió de deporte, pero no de ambición. Y ahora, con el ascenso reciente y la ilusión intacta, vuelve a medirse ante uno de los grandes del país con la intención de escribir otra página histórica.