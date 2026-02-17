Lo fundó Marcelo Tinelli, ascendió en tiempo récord y ahora va por River en Copa Argentina: la historia de Ciudad de Bolívar

En San Carlos de Bolívar viven poco menos de 40.000 personas. Desde hace meses, el nombre del club recorre cada esquina de la ciudad. Lo que comenzó como un proyecto reciente terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas del fútbol argentino. En apenas cinco años, pasó del Regional Amateur a la Primera Nacional y ahora vuelve a cruzarse con River en la Copa Argentina.