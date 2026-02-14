Secciones
Atlético Tucumán: precios y horarios para la venta de entradas frente a Estudiantes (RC)

El club de 25 de Mayo y Chile dio a conocer los detalles del operativo para el encuentro de esta noche. La dirigencia confirmó los requisitos de acceso para los diferentes sectores del Monumental y las modalidades de venta para socios y no asociados.

TODO LISTO. El club anunció detalladamente cómo será la venta de entradas para el duelo de esta noche frente a Estudiantes de Río Cuarto.
Hace 3 Hs

Atlético Tucumán definió el esquema de venta de entradas para el compromiso de hoy a las 22 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental "José Fierro". La institución informó que para este encuentro, como ya sucede hace tiempo, no se pondrán a la venta entradas destinadas a los sectores populares.

De esta manera, el ingreso a las tribunas Caro, Reartez y Laprida será de carácter exclusivo para los socios que cuenten con su carnet físico o digital y la cuota social al día. El club remarcó que para estas ubicaciones no habrá disponibilidad para quienes no revistan la condición de asociados.

En lo que respecta a las plateas, la venta de remanentes para todos los sectores del estadio se encuentra habilitada bajo diferentes modalidades. Los socios con la cuota al día podrán adquirir sus tickets a un valor de $30.000, mientras que para los no socios el precio se fijó en $60.000. Por su parte, los menores acompañantes de entre 4 y 14 años pagarán $20.000 por una entrada válida para cualquier sector del Monumental, en tanto que los niños de hasta 3 años ingresarán sin cargo a todas las tribunas.

La venta online ya se encuentra disponible a través de la aplicación oficial del club o mediante el sitio web institucional y permanecerá activa hasta hoy a las 18. En tanto, la venta presencial de los boletos se llevará a cabo hoy en las boleterías del estadio de 25 de Mayo y Chile, en el horario corrido de 11 a 16.

