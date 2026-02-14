Atlético Tucumán: precios y horarios para la venta de entradas frente a Estudiantes (RC)

En lo que respecta a las plateas, la venta de remanentes para todos los sectores del estadio se encuentra habilitada bajo diferentes modalidades. Los socios con la cuota al día podrán adquirir sus tickets a un valor de $30.000, mientras que para los no socios el precio se fijó en $60.000. Por su parte, los menores acompañantes de entre 4 y 14 años pagarán $20.000 por una entrada válida para cualquier sector del Monumental, en tanto que los niños de hasta 3 años ingresarán sin cargo a todas las tribunas.