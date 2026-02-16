Nico González sufrió una lesión muscular y generó nerviosismo en la Selección ¿peligra su presencia en la Finalissima?
El atacante del Atlético de Madrid padece una rotura fibrilar en el muslo y estará fuera de las canchas por al menos tres semanas. Con el cruce ante España a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico de la Selección sigue de cerca su evolución.
La planificación de Lionel Scaloni para la Finalissima sufrió un percance este lunes. El Atlético de Madrid confirmó oficialmente que Nico González padece una dolencia muscular en su muslo, producto del desgaste en el reciente encuentro frente al Rayo Vallecano. Aunque el club colchonero no estableció plazos fijos, se estima que el ex Argentinos Juniors permanecerá inactivo alrededor de 21 días, una situación que lo deja con el tiempo justo para el duelo del próximo 27 de marzo en Lusail.
El impacto de la baja no solo se siente en el predio de Ezeiza, sino también en España. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone no podrá contar con el polifuncional futbolista para compromisos determinantes, entre los que destacan la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona y el cruce de Champions League ante el Brujas. Además, González se perderá varias fechas de La Liga frente a rivales como Espanyol, Oviedo y Real Sociedad, iniciando ahora un proceso de fisioterapia y gimnasio para acelerar su retorno.
Esta recaída física enciende las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, especialmente considerando que el jugador ya había tenido un parate prolongado a fines de 2025 por una lesión en su otra pierna. La preocupación de Scaloni aumenta al analizar el mapa de bajas de la "Scaloneta", que ya cuenta con la ausencia confirmada de Juan Foyth por una rotura del tendón de Aquiles y el presente irregular de otros referentes como Marcos Acuña y Nahuel Molina, quienes no vienen sumando los minutos deseados en sus respectivos clubes.
Pese al diagnóstico, el panorama para la Finalissima ante el campeón de la Eurocopa no es totalmente desalentador. Si el atacante de 27 años cumple con los plazos previstos de tres semanas de recuperación, contaría con una ventana de 15 días adicionales para recuperar ritmo futbolístico antes de la cita en Qatar. El cuerpo médico nacional mantendrá contacto permanente con sus pares de Madrid para evaluar si González podrá estar en condiciones de buscar un nuevo título con la camiseta albiceleste en la fecha FIFA de marzo.