Nico González sufrió una lesión muscular y generó nerviosismo en la Selección ¿peligra su presencia en la Finalissima?

Esta recaída física enciende las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, especialmente considerando que el jugador ya había tenido un parate prolongado a fines de 2025 por una lesión en su otra pierna. La preocupación de Scaloni aumenta al analizar el mapa de bajas de la "Scaloneta", que ya cuenta con la ausencia confirmada de Juan Foyth por una rotura del tendón de Aquiles y el presente irregular de otros referentes como Marcos Acuña y Nahuel Molina, quienes no vienen sumando los minutos deseados en sus respectivos clubes.