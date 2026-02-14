Las variantes tácticas que analiza Colace para quebrar la racha de Atlético Tucumán

¿4-3-3 o doble "9"?

Además, el entrenador también evalúa ajustes en la estructura táctica que sostuvo en este inicio. Una posibilidad es el ingreso de Carlos Abeldaño, lo que implicaría modificar el dibujo: pasar de un 4-3-3 a un 4-4-2 para ganar presencia en el área. Otra es la presencia de Alexis Segovia, de más velocidad y uno contra uno.