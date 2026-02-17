Secciones
River debuta ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina: hora, por dónde ver y todo lo que hay que saber

El equipo de Marcelo Gallardo se presenta en San Luis por los 32avos de final, en un comienzo de año marcado por las últimas derrotas y con la necesidad de recuperar la confianza perdida.

DEBUT. River inicia su camino en la Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes. DEBUT. River inicia su camino en la Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes. ./X @RiverPlate
River Plate debutará este martes, desde las 22, contra Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión en vivo de TyC Sports.

El cruce llega en un momento incómodo para el conjunto de Núñez. Las derrotas ante Tigre (4-1) y Argentinos Juniors (1-0) encendieron las alarmas y pusieron el foco en el rendimiento colectivo e individual del equipo. El partido ante un rival de menor jerarquía aparece como una obligación y ganar es lo esperado; ya que cualquier otro resultado sería un golpe difícil de asimilar.

Del otro lado estará un club joven, fundado en 2002 y con el fútbol como actividad principal desde 2019. Ciudad de Bolívar viene de ascender desde el Federal A y debutó en la Primera Nacional con un empate 1-1 frente a Godoy Cruz. Con menos presión y el incentivo de dar el batacazo, buscará aprovechar el momento de dudas de su adversario.

El antecedente reciente favorece a River. El 19 de marzo de 2025, también por los 32avos de final, se enfrentaron en Santiago del Estero y fue victoria 2-0 para el equipo de Gallardo, con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono. Para los bonaerenses fue su tercera participación en el torneo, instancia en la que siempre quedaron eliminados.

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador analiza variantes. Fausto Vera volvería al equipo en lugar de Kevin Castaño y Matías Viña ingresaría por Marcos Acuña, quien no viajó por un cuadro febril. Además, persisten interrogantes en ofensiva y en la última línea, tras rendimientos cuestionados en las últimas presentaciones.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

El ganador avanzará a la próxima ronda, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Aldosivi y San Miguel. En un torneo que históricamente ofrece sorpresas, River sabe que no puede permitirse una más.

