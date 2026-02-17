River debuta ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina: hora, por dónde ver y todo lo que hay que saber

El cruce llega en un momento incómodo para el conjunto de Núñez. Las derrotas ante Tigre (4-1) y Argentinos Juniors (1-0) encendieron las alarmas y pusieron el foco en el rendimiento colectivo e individual del equipo. El partido ante un rival de menor jerarquía aparece como una obligación y ganar es lo esperado; ya que cualquier otro resultado sería un golpe difícil de asimilar.