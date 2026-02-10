Así es el Alpine A526: todos los secretos del auto de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026

La escudería francesa fue la que más logística movió en la previa de los ensayos en Cataluña. Tuvieron cerca de 20 camiones, llegados más de una semana antes, con piezas, repuestos y un flujo permanente de actualizaciones. Puertas adentro, la sensación es que el reglamento nuevo obliga a empezar antes y a equivocarse menos.