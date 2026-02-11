El Alpine de Franco Colapinto se quedó y causó una bandera roja en Bahréin

El inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 presentó el primer contratiempo para Franco Colapinto en el circuito de Sakhir. Durante la sesión matutina de la primera jornada de entrenamientos, el piloto argentino de Alpine protagonizó un momento de tensión cuando su monoplaza se detuvo en plena pista, interrumpiendo la actividad.
Transcurría una hora y media de ensayos cuando el A526 con nuevo motor de Mercedes quedó frenado en el ingreso de la horquilla de la curva 8 de la pista. El desperfecto técnico obligó a las autoridades de la prueba a desplegar la bandera roja de inmediato, indicó Motorsport.
A pesar de los intentos del piloto por reactivar la unidad de potencia, el auto no respondió. Tras no poder hacerlo arrancar en varias oportunidades, el vehículo fue retirado por una grúa hasta donde se encontraba el equipo de la escudería francesa.
La incertidumbre reinó en el garaje de Alpine durante casi una hora. Sin embargo, los mecánicos lograron solucionar el inconveniente y Colapinto pudo regresar a la pista para continuar sumando kilómetros en su debut oficial con el equipo.
El cronograma de pruebas
Los test de pretemporada en Bahréin continuarán con una agenda intensa. La actividad de este miércoles se divide en dos turnos (de 4 a 8 y de 9 a 13, hora argentina). Según la planificación de la escudería francesa, tras el turno del pilarense, su compañero Pierre Gasly tomará el relevo durante la sesión vespertina.
Para el resto de la semana, la escudería definió que el jueves la actividad quedará exclusivamente en manos del piloto francés. Finalmente, Colapinto volverá el viernes a subirse al Alpine para cerrar la participación de la escudería en esta tanda de pruebas de cara al inicio del campeonato.