El Alpine de Franco Colapinto se quedó y causó una bandera roja en Bahréin

El cronograma de pruebas

Los test de pretemporada en Bahréin continuarán con una agenda intensa. La actividad de este miércoles se divide en dos turnos (de 4 a 8 y de 9 a 13, hora argentina). Según la planificación de la escudería francesa, tras el turno del pilarense, su compañero Pierre Gasly tomará el relevo durante la sesión vespertina.