Secciones
SociedadActualidad

Eclipse solar del 17 de febrero: lo que no debés hacer

En la Patagonia argentina podrá verse como parcial y de muy baja magnitud, al igual que en regiones de África austral.

Es el primer eclipse solar parcial del año. | NASA Es el primer eclipse solar parcial del año. | NASA
Hace 1 Hs

Este martes 17 de febrero se produce el primer eclipse de 2026: un eclipse solar anular que será visible como tal en una franja que cruza parte de la Antártida. En la Patagonia argentina podrá verse como parcial y de muy baja magnitud, al igual que en regiones de África austral.

Más allá del fenómeno astronómico, desde la astrología el foco está puesto en qué ocurre en Acuario, un signo asociado a la libertad, los grupos, los proyectos colectivos y el futuro. Según el sitio Horóscopo Negro, no es un día para actuar sin pensar.

¿Qué significa este eclipse en Acuario?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta. En este caso es anular, lo que significa que la Luna no cubre por completo al Sol y se genera el famoso “anillo de fuego”.

Desde la astrología, este eclipse es considerado “excepcional” porque es el primero en Acuario desde julio de 2018. Además, coincide con el inicio del Año del Caballo de Fuego según el calendario chino.

Para la astróloga Esperanza Gracia, durante el eclipse podemos sentir una baja momentánea de energía. Sin embargo, también sería una oportunidad para despejar dudas y ver con mayor claridad situaciones que venían trabadas.

Ahora bien: claridad no es sinónimo de apuro.

Lo que NO hay que hacer durante el eclipse solar del 17 de febrero

Si estás en Argentina y venís con ganas de tomar decisiones importantes, frená un segundo. Según Horóscopo Negro, los eclipses no son días para movimientos impulsivos.

1. No tomar decisiones drásticas

Nada de cortar una relación, renunciar al trabajo o firmar un contrato importante ese día. Las emociones pueden estar más intensas o confusas de lo habitual.

2. No actuar desde la rebeldía

Acuario potencia la necesidad de libertad. Podrías sentirte más crítico, desapegado o incluso rebelde. No tomes decisiones solo por llevar la contra o romper estructuras.

3. No firmar contratos importantes

En especial si no los analizaste bien antes. El eclipse invita a revisar, no a ejecutar.

4. No iniciar proyectos por impulso

Puede parecer que es “ahora o nunca”, pero no es así. Es mejor observar cómo se acomodan las energías en los días posteriores.

¿Qué sí conviene hacer?

Reflexionar.

Analizar vínculos y proyectos.

Detectar señales.

Escuchar la intuición sin actuar de inmediato.

Son días para mirar el tablero completo antes de mover una ficha.

Ojo con la conjunción Saturno–Neptuno

Pocos días después del eclipse, el 20 de febrero, se perfecciona la conjunción entre Saturno y Neptuno. Según la astróloga Rachel Ruth Tate, esta configuración puede dificultar distinguir entre fantasía y realidad.

Neptuno tiende a generar confusión e idealización. Por eso, si algo parece demasiado sólido o demasiado perfecto, conviene revisar dos veces antes de avanzar.

¿Cuándo es el próximo eclipse?

La “temporada de eclipses” continúa el 3 de marzo con un eclipse lunar total. Como suele ocurrir, los eclipses vienen en pares separados por unos 14 días.


Temas AntártidaLuna
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A
4

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
5

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado
6

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado

Más Noticias
Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina: el truco que muchos usan para seguir viendo

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina: el truco que muchos usan para seguir viendo

Estuvo cinco minutos bajo el agua y sobrevivió tras rezarle al Papa: ¿el primer milagro de Francisco?

Estuvo cinco minutos bajo el agua y sobrevivió tras rezarle al Papa: ¿el primer milagro de Francisco?

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Nuevo DNI: ¿quiénes deben renovarlo a partir del 1 de febrero?

Nuevo DNI: ¿quiénes deben renovarlo a partir del 1 de febrero?

¿Un lunes lluvioso en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este lunes de Carnaval

¿Un lunes lluvioso en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este lunes de Carnaval

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Comentarios