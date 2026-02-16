Eclipse solar del 17 de febrero: lo que no debés hacer

Este martes 17 de febrero se produce el primer eclipse de 2026: un eclipse solar anular que será visible como tal en una franja que cruza parte de la Antártida. En la Patagonia argentina podrá verse como parcial y de muy baja magnitud, al igual que en regiones de África austral.
Más allá del fenómeno astronómico, desde la astrología el foco está puesto en qué ocurre en Acuario, un signo asociado a la libertad, los grupos, los proyectos colectivos y el futuro. Según el sitio Horóscopo Negro, no es un día para actuar sin pensar.
¿Qué significa este eclipse en Acuario?
Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta. En este caso es anular, lo que significa que la Luna no cubre por completo al Sol y se genera el famoso “anillo de fuego”.
Desde la astrología, este eclipse es considerado “excepcional” porque es el primero en Acuario desde julio de 2018. Además, coincide con el inicio del Año del Caballo de Fuego según el calendario chino.
Para la astróloga Esperanza Gracia, durante el eclipse podemos sentir una baja momentánea de energía. Sin embargo, también sería una oportunidad para despejar dudas y ver con mayor claridad situaciones que venían trabadas.
Ahora bien: claridad no es sinónimo de apuro.
Lo que NO hay que hacer durante el eclipse solar del 17 de febrero
Si estás en Argentina y venís con ganas de tomar decisiones importantes, frená un segundo. Según Horóscopo Negro, los eclipses no son días para movimientos impulsivos.
1. No tomar decisiones drásticas
Nada de cortar una relación, renunciar al trabajo o firmar un contrato importante ese día. Las emociones pueden estar más intensas o confusas de lo habitual.
2. No actuar desde la rebeldía
Acuario potencia la necesidad de libertad. Podrías sentirte más crítico, desapegado o incluso rebelde. No tomes decisiones solo por llevar la contra o romper estructuras.
3. No firmar contratos importantes
En especial si no los analizaste bien antes. El eclipse invita a revisar, no a ejecutar.
4. No iniciar proyectos por impulso
Puede parecer que es “ahora o nunca”, pero no es así. Es mejor observar cómo se acomodan las energías en los días posteriores.
¿Qué sí conviene hacer?
Reflexionar.
Analizar vínculos y proyectos.
Detectar señales.
Escuchar la intuición sin actuar de inmediato.
Son días para mirar el tablero completo antes de mover una ficha.
Ojo con la conjunción Saturno–Neptuno
Pocos días después del eclipse, el 20 de febrero, se perfecciona la conjunción entre Saturno y Neptuno. Según la astróloga Rachel Ruth Tate, esta configuración puede dificultar distinguir entre fantasía y realidad.
Neptuno tiende a generar confusión e idealización. Por eso, si algo parece demasiado sólido o demasiado perfecto, conviene revisar dos veces antes de avanzar.
¿Cuándo es el próximo eclipse?
La “temporada de eclipses” continúa el 3 de marzo con un eclipse lunar total. Como suele ocurrir, los eclipses vienen en pares separados por unos 14 días.