Eclipse solar anular: el “anillo de fuego” que iluminará los cielos australes este 17 de febrero

Según datos difundidos por la NASA, en este caso la diferencia será de aproximadamente un 1,1 %. Esa leve variación es suficiente para que la sombra central —la umbra— no llegue a tocar la superficie terrestre. En su lugar, lo que alcanza la Tierra es la antumbra, responsable de que el Sol no se oscurezca por completo y se mantenga visible ese característico anillo de luz.