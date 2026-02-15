Atlético Tucumán cambió el clima: del alivio en el vestuario al desafío en Córdoba

En Atlético Tucumán se respira otro aire. Ya no es ese clima denso que había quedado flotando tras los primeros pasos en falso del Torneo Apertura. La goleada 4-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto entregó tres puntos valiosos y modificó el ánimo del equipo. Las caras largas dieron paso a gestos distendidos. Desde el arquero hasta el último suplente, la sensación fue la de un equipo que arrastraba una deuda con la victoria y, finalmente, logró saldarla.
El vestuario después del partido fue el reflejo de ese alivio. Se habló menos de lo que faltaba y más de lo que se había conseguido. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Nicolás Laméndola. El extremo, además de celebrar el primer triunfo del año, también marcó su primer gol en la temporada 2026, el cuarto de la noche, coronando una actuación que venía insinuando desde fechas anteriores.
“Ojalá hubiese sido antes. Siempre digo que estoy en deuda porque la gente viene y confía en nosotros; cada vez que no se nos da, me voy triste”, reconoció. El mensaje expuso una autocrítica sincera y un vínculo que el plantel quiere reconstruir con el hincha. De cara a lo que viene (una doble parada de riesgo en Córdoba, ante Instituto y Belgrano), el "Chueco" eligió la prudencia. “Queremos que este sea el despegue, pero estamos tranquilos, con los pies en la tierra y yendo paso a paso”, avisó.
Al igual que muchos de sus compañeros, Laméndola sostuvo que el equipo venía mostrando señales positivas, aunque sin respaldo en el marcador. “Creo que en los partidos anteriores habíamos merecido una victoria. Salvo lo de Sarmiento, fuimos protagonistas en todos. Confío en la idea que tenemos y en el grupo”, afirmó. Y agregó, sobre el alivio que generó cortar la racha: “Hoy se nos dio. Podemos ir a descansar y pensar tranquilos en el partido que viene”.
Consultado por el cambio táctico (la inclusión de dos delanteros de área) priorizó el compromiso colectivo. “Hago lo que me pide el DT. Si pone uno o dos '9', tengo que resolver para el equipo. Hemos jugado bien de las dos formas, eso demuestra que vamos a estar bien”, explicó. También destacó la competencia interna: “Cualquiera puede cumplir el rol. Por algo estamos en este plantel. Hay que estar preparados”.
En relación con la ansiedad que había comenzado a percibirse en el Monumental ante la falta de victorias, pidió confianza. “Entiendo que el hincha quiera ganar siempre. Es normal. Solo les pido que confíen; por ahí no salen las cosas, pero nos vamos a tirar de cabeza por este escudo, siempre”, sentenció.
El análisis del capitán
Otro de los que analizó el momento fue el capitán, Leonel Di Plácido. El lateral derecho firmó una de sus mejores actuaciones desde su regreso: firme en defensa y profundo en ataque, fue determinante en la jugada del primer gol, rompiendo desde atrás y asistiendo a Renzo Tesuri dentro del área.
“Veníamos esperando que el triunfo se nos dé hace bastante. Creo que lo merecíamos. Y se dio de esta manera”, resumió. Para el capitán, el impacto anímico es tan importante como el resultado en sí. “Es necesario para agarrar confianza. El arco no se nos abría y hoy pudimos hacer cuatro goles”, destacó.
También valoró el ajuste táctico implementado por el cuerpo técnico. “Se notó que el cambio de esquema era el camino. Mejoramos varias cosas y, con dos nueves de área, el equipo se sintió más cómodo”, valoró.
El mensaje que bajó del plantel es claro: el triunfo era necesario, pero todavía no es suficiente. Atlético sabe que la goleada no borra el arranque irregular, ni da certezas de cara al futuro. Pero sí puede marcar un quiebre emocional. El desafío ahora será sostener lo conseguido y trasladar la contundencia a los próximos compromisos. Este jueves, desde las 19, visitará a la "Gloria" con el objetivo de ratificar esta levantada.
En el fútbol, los climas cambian rápido. Hace una semana predominaban las dudas; hoy hay alivio y convicción. La victoria frente al "León del Imperio" no resuelve todo, pero ordena. Y, sobre todo, devuelve algo esencial: la confianza. El verdadero examen comenzará ahora, cuando el equipo deba demostrar que este nuevo aire no fue apenas un gesto circunstancial, sino el inicio de una etapa más firme y consistente.