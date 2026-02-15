Atlético Tucumán cambió el clima: del alivio en el vestuario al desafío en Córdoba

“Ojalá hubiese sido antes. Siempre digo que estoy en deuda porque la gente viene y confía en nosotros; cada vez que no se nos da, me voy triste”, reconoció. El mensaje expuso una autocrítica sincera y un vínculo que el plantel quiere reconstruir con el hincha. De cara a lo que viene (una doble parada de riesgo en Córdoba, ante Instituto y Belgrano), el "Chueco" eligió la prudencia. “Queremos que este sea el despegue, pero estamos tranquilos, con los pies en la tierra y yendo paso a paso”, avisó.