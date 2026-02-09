¿Lo tenés en tu billetera? Cómo son los billetes de 50 pesos que valen una fortuna

El secreto que esconden los billetes de 50 pesos y la fortuna que esconden

La clave reside en que estos ejemplares son "especiales", con particularidades que los diferencian del resto y les otorgan un precio incrementado. Actualmente, Argentina posee tres diseños de billetes de cincuenta pesos en circulación. Entre ellos se encuentran el de Domingo Faustino Sarmiento, el de las Islas Malvinas y el del Cóndor Andino.